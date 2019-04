Kreml: Venäjä ei voi neuvotella Ukrainasta – ei ole sodan osapuoli

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan sota on maan sisäinen asia.

Kreml ilmoittaa, ettei se voi neuvotella Ukrainan sodasta. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan hallinnon tulisi keskustella asiasta Itä-Ukrainan separatistialueiden kanssa.

– Presidentti Putin on todennut toistuvasti, ettei konfliktia voi ratkaista dialogilla Moskovan kanssa, koska Moskova ei ole osallinen tähän konfliktiin. Kyse on Ukrainan sisäisestä konfliktista ja ukrainalaiset voivat ratkaista sen itse, kun he vain ryhtyvät keskustelemaan, Peskov totesi toimittajille Unianin mukaan.

Venäjän joukkojen osallistuminen Ukrainan sotaan ja venäläisten aseiden ja kaluston virta konfliktialueelle on avoin salaisuus, jota harva Venäjän ohella enää kiistää.

Tiedottaja Peskov vastasi Ukrainan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittajan Volodymyr Zelenskyin kommentteihin. Zelenskyi on kertonut ottavansa suoraan yhteyttä Venäjän johtoon ja pyrkivänsä neuvottelemaan rauhan Itä-Ukrainaan, mikäli hän voittaa vaalit.

Dmitri Peskovilta kysyttiin, tarkoittaako hän, ettei Venäjä siis olisi valmis keskustelemaan Itä-Ukrainan tilanteesta Zelenskyin kanssa. Tähän hän vastasi kuitenkin kiistävästi.

– Vladimir Putin on aina avoin keskustelulle – paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa dialogia säestetään provokaatioilla ja sabotaasilla. Tässä tapauksessa Putinin reaktio on hyvin selvä ja päättäväinen. Putin on on aina ollut ja on yhä vuoropuhelun kannalla ongelmien ratkaisemisessa, Peskov muotoili.