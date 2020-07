Kremlin hehkuttama tankki ei näytä vastaavan mainospuheita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan Venäjän uusi Armata tuskin on ylivoimainen.

Nimekäs Venäjä-tutkija professori Mark Galeotti on arvioinut presidentti Vladimir Putinin päättäneen huomattavan kalliin T-14 Armata -taistelupanssarivaunun tuotannon käynnistämisestä vastoin kenraaliensa kantaa.

Aseteollisuus elättää Galeottin mukaan Venäjällä kokonaisia kaupunkeja. Niiden asukkaiden tuen säilyttäminen on Putinin kannalta tärkeää.

Kun Venäjä on nyt tarjoamassa Armata-vaunuaan kansainvälisille markkinoille, sen todellinen taso ja läntisille panssarivaunuille muodostama uhka herättävät amerikkalaisen The National Interest -lehden mukaan uusia kysymyksiä.

Venäjän kerrotaan kauppaavan mahdollisille ulkomaisille ostajille pakettia, johon sisältyisi Armatan lisäksi myös S-300- ja S-400-ilmapuolustusjärjestelmiä, MiG-35-hävittäjiä ja taisteluhelikoptereita. Varsinaisten neuvottelujen on määrä käynnistyä vasta ensi vuonna, mutta kiinnostuneita asiakkaita raportoidaan olevan jo tiedossa.

– T-14 Armatan edistyksellisestä teknologiasta, aktiivisuojasta, 12 laukauksen minuuttiampumanopeudesta ja 125 millimetrin vakautetusta kanuunasta on tehty iso numero useissa julkisissa raporteissa ja arvioissa. On kuitenkin kaikkea muuta kuin selvää, että T-14 millään tavoin päihittäisi [USA:n armeijan] Abrams-panssarivaunun nykyisiä tai tulevia versioita – ainakaan minkään julkisen tiedon perusteella, The National Interestin puolustusasiantuntija Kris Osborn toteaa.

Vaikka Venäjän Armata-hanke on saanut tavattomasti kansainvälistä huomiota, väitteet, joiden mukaan se kykenisi haastamaan tai lyömään USA:n modernisoidut ja monissa taisteluissa koetellut Abrams-panssarivaunut ovatkin lehden mukaan vähintään kyseenalaisia.