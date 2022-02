Kreml teki pahan virheen – ”Venäläiset yllättyivät vastarinnasta”

King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin kiinnittää huomiota siihen, että Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Ukrainassa suunnitelmiaan hitaammin.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäys näyttää perustuvan Neuvostoliiton aikaiseen sotilasdoktriinin, jonka mukaan hyökkäykset viedään syvälle vihollisen alueelle.

– Siinä on kyse nopeasti liikkuvista osastoista, jotka etenevät eri reiteillä saartaakseen nopeasti vihollisen joukot, Martin toteaa Twitterissä julkaisemassaan analyysissä.

Ajatuksena on, että käytössä on useita osastoja, jotta peräkkäiset aallot voivat liikkua eteenpäin ja hyödyntää kaikkia lupaavilta näyttäviä hyökkäysreittejä.

– Ratkaisevana tekijänä on nopea liikkuminen ja logistiikka- sekä huoltoyhteyksien suojaaminen, Martin sanoo.

– Näyttää kuitenkin siltä, että venäläiset ovat hieman yllättyneitä ukrainalaisten vastarinnasta. Ukrainalaiset ovat taistelleet hyvin, hän jatkaa.

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman kiinnittää huomiota samaan asiaan omassa analyysissään. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Sotaoptimismi näyttää värittäneen Moskovan ajattelua tästä sodasta. Näyttää siltä, että Venäjän joukot odottivat nopeampaa Ukrainan sotilaallista romahdusta ja helpompaa voittoa, Kofman toteaa Twitterissä.

Myös Britannian apulaispuolustusministeri James Heappey kommentoi asiaa. Hänen mukaansa kaikki tavoitteet ja kohteet, jotka Venäjä halusi saada hallintaansa hyökkäyksensä ensimmäisenä päivänä, ovat edelleen ukrainalaisten hallussa.

Ukrainan puolustusministeriö on kertonut Venäjän asevoimien kärsineen kovia tappioita Ukrainassa.

Mike Martinin mukaan venäläiset kärsivät tappioita, joita he ilmeisesti eivät osanneet odottaa.

– Venäjän terveysministeriö on mobilisoinut siviililääkäreitä Venäjällä. Oletuksena on, että tällä toimella pyritään käsittelemään kasvaneiden uhrien määrää, hän sanoo.

Martin katsoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin olettaneen, että Ukrainan asevoimat romahtaisivat ja venäläiset voisivat edetä pikavauhtia Kiovaan huolimatta logistiikka- ja huoltojoukoista, joista huolehdittaisiin vasta Kiovan hallituksen kaatamisen jälkeen.

– Mutta jos ukrainalaiset tietävät, että Venäjä pyrkii tavalla tai toisella iskemään nopeasti hyökkäysalueiden syvyyteen, niin mitä he tekevät, Martin kysyy.

– He päästävät venäläisten panssarikolonnat lävitse ja tuhoavat niiden jälkijoukot joko panssarintorjunta-aseilla tai helikoptereilla ja pitävät ne kaupunkien ulkopuolella.

Martinin mukaan Venäjän asevoimat toimivat typerästi hyökkäysoperaation alkaessa, koska ne eivät ensin tuhonneet Ukrainan ilmavoimia.

– Arvelen, että suuri osa Venäjän tappioista koostuu hyökkäysjoukkojen perässä tulevista huoltojoukoista.

Tällaisista tappioista on tänään tullut viitteitä. Ukrainan on muun muassa kerrottu tuhonneen Venäjän huoltokolonnan.

Mike Martin arvioi Venäjän asevoimien laittaneen hyökkäykseen noin kolmanneksen operaation kokonaisvahvuudesta.

– Joten ehkä sotilasosastoja on tulossa lisää, ja ehkä venäläiset vielä valtaavat Kiovan. Tai ehkä eivät.

– Ja mitä kauemmin ukrainalaiset kestävät, sitä vähemmän venäläiset pystyvät jatkamaan. Amatöörit puhuvat taktiikoista ja ammattilaiset logistiikasta.

Hänen mukaansa myös Putinin poliittiset tavoitteet ovat epäselvät.

– Ja kuten länsi oppi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, sotilaallisen voiman käyttäminen ilman selkeää ymmärrystä poliittisista tavoitteista on typerää ja johtaa epäonnistumiseen.

There seem to be quite a lot of reports that Russia is not getting as far ahead as it would have hoped in its invasion.

— Dr Mike Martin ⛵️ (@ThreshedThought) February 25, 2022