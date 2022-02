Asiantuntija varoittaa: Venäjä turhautuu ja aloittaa laajan tulen

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman arvioi Twitterissä Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

– Kyseessä on operaatio, jolla on maksimalistiset sotatavoitteet, Kofman toteaa viitaten Moskovan haluun vaihtaa Ukrainan hallinto ja toteuttaa laaja maahyökkäys.

– Sotaoptimismi näyttää värittäneen Moskovan ajattelua tästä sodasta. Näyttää siltä, että Venäjän joukot odottivat nopeampaa Ukrainan sotilaallista romahdusta ja helpompaa voittoa.

Hänen mukaansa Venäjän ensivaiheen iskut Ukrainan ilmapuolustuksen ja ilmavoimien kukistamiseksi tuottivat ristiriitaisia tuloksia.

– Venäjän ilmavoimat ja ohjusjoukot eivät ole erityisen harjaantuneita ilmatorjunnan lamauttamiseen. Suurin osa ensi-iskuista tehtiin risteilyohjuksilla. Ukrainan ilmavoimilla on edelleen joitakin lentokoneita käytössään., Kofman toteaa.

Hänen mielestään Venäjän asevoimien torstaina tekemä rohkea maahanlaskuoperaatio helikoptereilla Kiovan länsipuolella sijaitsevalle Hostomelin lentokentälle oli hämmentävä liike.

– Epäilen, että tavoitteena ei ollut laskea maahan enemmän joukkoja kiistanalaiselle lentokentälle, jota voidaan helposti suojata tykistöllä ja raketinheitinjärjestelmillä. Todennäköisesti he (maahanlaskujoukot) odottivat kestävänsä ja pitävänsä asemansa, kunnes maajoukkojen vahvistukset saapuvat paikalle.

Ukrainalaisjoukkojen kerrottiin vallanneen perjantaiaamuun mennessä Hostomelin lentoaseman.

Kofman korostaa, että toistaiseksi on nähty vain murto-osan venäläisjoukoista, jotka on ryhmitetty operaatioon.

– On epäselvää, saavuttivatko venäläiset joukot alkuperäiset tavoitteensa, mutta paras arvio on, että he odottivat nopeampia voittoja ja vähemmän vastarintaa.

Michael Kofmanin mukaan venäläisjoukot näyttävät välttävän massiivista tulenkäyttöä, paitsi ehkä Harkovan ympäristössä, keskittyen nopeaan etenemiseen.

– Odotan, että he turhautuessaan palaavat paljon laajempaan tulenkäyttöön, Kofman sanoo viitaten turvautumista laajaan tykistön ja raketinheittimien käyttöön.

Hän kertoo Venäjän joukkojen tukeutuvan pääosin tieverkostoon, kuten vuosina 2014-2015.

– Tiedustelujoukot etenivät heti operaation alussa, mutta teitä pitkin ajaminen jätti tukiyksiköt alttiiksi väijytyksille. Jo nyt on havaittavissa merkkejä asutuskeskustaisteluista.

Koillis-Syyriassa Harkovan ja Sumyn kaupunkien ympäristössä on käyty kovia taisteluita.

– Venäjän joukot yrittivät edetä Oh’tyrkan kaupungin ohi ja näyttää siltä, että he yrittävät kiertää Harkovan. Tämä on erittäin epätäydellinen tilannekuva, Kofman kertoo.

Hänen mukaansa venäläisjoukot tunkeutuivat Ukrainan rajan yli Valko-Venäjältä ja kulkivat Tsernobylin suojavyöhykkeen kautta dymeriin.

– Tänään raportoitiin taisteluista Kiovan laitamilla Obolonin alueella. He suuntaavat selvästi pääkaupunkiin.

Vasta sodan avaus

Venäjän joukot ovat edenneet myös Krimiltä Etelä-Ukrainaan.

– Venäjän joukot työntyivät Khersoniin ja Melitopoliin. Khersonissa käydään edelleen taisteluita. Joidenkin raporttien mukaan venäläisjoukot ovat saattaneet edetä Mykolajiviin, mutta kyseessä on luultavasti vain tiedusteluosastoja.

Kofmanin mukaan Venäjän joukoilla on merkittävä määrällinen ja laadullinen ylivoima. Ukrainan joukot ovat kuitenkin osoittaneet päättäväisyyttä ja joustavuutta.

– Venäjän konventionaalinen ylivoima ei välttämättä tarkoita heidän maksimalististen poliittisten tavoitteidensa saavuttamista. Tämä on vasta sodan avaus.

Some very early impressions of the last two days. It's an operation with maximalist war aims, and Moscow's thinking on this war seems to have been colored by war optimism. It looked as though Russian forces were expecting a quicker UKR military collapse and easier gains. 1/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) February 25, 2022