Kreikka onkin Euroopan terve mies – korona kukistumassa

Suurin osa kaupoista ja kouluista avattiin maanantaina Kreikassa koronavirusepidemian laantumisen myötä.

Maan vauhdikasta paluuta normaaliin on pidetty yllätyksenä. Talouskurimuksesta muistetun, Euroopan sairaaksi mieheksi sanotun Kreikan uumoiltiin vielä epidemian alkuvaiheessa ajautuvan Euroopan kriisipesäkkeiden kärkeen.

Maahan saapuu vuosittain lähes 30 miljoonaa matkailijaa, joten koronaviruksella olisi ollut lukuisia tilaisuuksia levitä huomaamatta. Italian jälkeen Euroopan vanhin väestö Kreikassa on ainakin teoriassa altis Covid-19:n vakavalle taudinkuvalle.

Time-lehti huomauttaa, että finanssikriisin ravistelema kansantalous Kreikassa on edelleen 40 prosenttia matalampi kuin vuonna 2008. Julkinen terveydenhuolto kärsi aiemman vasemmistohallituksen kaudella rahoitusvaikeuksista: Saksassa oli viime vuonna 29,2 tehohoitopaikkaa 100 000 asukasta kohden, Kreikassa vain 5,2.

Koronavirustapauksia Kreikassa on tähän mennessä vahvistettu vain 2716 eli Euroopan mittakaavassa varsin vähän.

Kreikan onnistumista on selitetty nopealla reagoinnilla epidemian alkuvaiheessa. Karnevaalien kaltaiset tapahtumat kiellettiin jo helmikuun lopulla eli ennen maan ensimmäistäkään Covid-19-kuolemantapausta.

Koulut ja yliopistot suljettiin jo maaliskuun 10. päivänä, kun maassa oli vasta 89 tautitapausta. Kahvilat, ravintolat ja turistikohteet seurasivat vain muutamaa päivää myöhemmin. Kaikki paitsi välttämätön matkailu kiellettiin 23. maaliskuuta.

– Valitettavasti Italiassa tautiin menehtyy potilas joka toinen minuutti. Meidän on suojeltava yhteistä hyvää ja terveyttämme, pääministeri Kyriakos Mitsotakis perusteli rajoitustoimia.

Kreikassa oli tuolloin 624 vahvistettua tautitapausta ja 15 kuolemaa. Britannia ilmoitti rajoituksista tilanteessa, jossa Covid-19-tartuntoja oli 6650 ja menehtyneitä 335.

Suomeen lennettiin Italian epidemiakeskuksesta Bergamosta vielä 11. maaliskuuta ilman karanteenitoimenpiteitä. THL oli julistanut koko Italian epidemia-alueeksi jo 3. maaliskuuta, mutta linjaus ei johtanut käytännön toimenpiteisiin.

Viranomaiset ja päättäjät eivät edes tienneet, miten ja kuka Lappeenrannan lentokentän saa suljettua. Lennot loppuivat Ryanairin aloitteesta.

Countries that refused to take swift action in March and locked down relatively late are forced to keep their restrictions in place longer than those who acted earlier.

If U.K. only starts allowing non-essential shops to reopen after June 1, the lockdown will have lasted 69 days. pic.twitter.com/ez52qQfZEg

— Cornelius Hirsch 🇪🇺 (@VollCornHirsch) May 11, 2020