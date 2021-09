Koronatoimia vastustanut neljän lapsen äiti menehtyi

Koronavirusrokotteita ja maskeja vastaan näkyvästi kampanjoinut 40-vuotias Kristen Lowery on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Mail Online -sivuston mukaan neljän kouluikäisen lapsen äiti oli käyttänyt sosiaalisessa mediassa muun muassa iskulauseita ”maskiton, vaientamaton, rokottamaton, peloton” ja ”yhdessä voitamme”. Hän oli osallistunut mielenosoituksiin kyltin kanssa, jossa kehotettin antamaan ääni ”rokotteiden vammauttamille”.

Lowery oli kertonut ottaneensa aiemmin rokotteita, mutta menettäneensä uskon niihin. Paidassa olleen iskulauseen mukaan hän ”luotti heihin, mutta ei enää koskaan”.

Kristen Loweryn sisko Cassie kertoi aiemmin syyskuussa tämän joutumisesta sairaalaan ja taistelusta koronaviruksen aiheuttamaa keuhkokuumetta vastaan.

Omaiset ovat ylistäneet Lowerya ja kertoneet hänen laittaneen lapsensa edun aina muun edelle. Perheen tukijat keräsivät 11 000 dollaria hautajaiskuluihin GoFundMe-sivuston kautta.

