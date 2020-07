Koronan ykköstuntija: En mene metroon, salille, lentokoneeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anthony Fauci odottaa pari päivää ennen kuin avaa postinsakaan.

Yhdysvaltojen johtavaa tartuntatautien asiantuntija Anthony Faucia ja viittä muuta koronaeksperttiä on haastateltu Washington Postiin heidän omasta elämästään virusta vältellessä.

Kaikki kertovat pitävänsä maskia käytännössä aina, kun eivät ole yksin tai perheensä parissa.

– Se dominoi kaikkea, mitä teen. Ainoa hetki jolloin en pidä sellaista on kun olen yksin, kun olen kotona vaimon kanssa, tai kun puhun julkisesti – kunhan on kolmen metrin väli minun ja muiden välillä, Anthony Fauci sanoo.

Maskia hän käyttää toimistollaankin, jos siellä on paikalla kuka tahansa muu.

Hänen kotiinsa ei ole tulemista kenelläkään muulla kuin vaimolla ja joka toinen viikko käyvällä siivoojalla, jolla on maski ja käsineet.

Kaupassa Fauci kertoo käyvänsä.

– Mutta pidän maskia ja otan etäisyyttä. Käyn yleensä outoina aikoina.

– Otan materiaalit pakkauksista, pesen käteni saippualla ja käytän Purellia (käsidesiä), ja annan kaiken olla paikallaan vuorokauden, hän kuvailee ostoksilta tuloa.

Anthony Faucilta kysytään, kävisikö hän ravintolassa – joko sisä- tai ulkotiloissa – ja tilaako hän kotiin ruokaa.

– Emme tee mitään sisätiloissa. En syö ravintoloissa. Take-outia tilaamme.

Postin hän kertoo tuovansa sisään, pesevänsä kätensä ja jättävänsä postit päiväksi-kahdeksi olemaan ennen lukemista tai avaamista.

– Niinä harvoina kertoina kuin meillä käy joku, he saavat istua ulkona kolmen metrin päässä, eikä koskaan enempää kuin kaksi ihmistä, ja he ovat ihmisiä jotka itsekin ovat eristyksissä. Pidämme maskeja. Emme jaa mitään. Yhteisiä ruokakulhoja ei ole. Jotkut tuovat jopa omat lasinsa. …Emme tee mitään sisällä. Jos on liian kuuma tai sataa, perumme.

Parturiin Fauci suostui vasta 11. viikolla aamuseitsemältä, kun keitään muita ei ollut paikalla. Parturi ja parturoitava pitivät maskia kumpikin.

– Olen 79-vuotias. En mene lentokoneeseen. Olen ollut lennoilla joissa paikkani on ollut lähellä niiskuttavia ja yskiviä, ja kolme vuorokautta myöhemmin se oli minulla. Joten, ei käy. Ei metroa, ei julkista liikennettä. Olen korkeassa riskiryhmässä, enkä pelleile.

Kuntosalille Fauci ei mene, vaan tekee päivittäisiä kävelyjä. Hammaslääkärille ja lääkärille hän ei suostu toistaiseksi rutiinitapaamisiin.

Hän uskoo kuluvan aikaa, ennen kuin kättelee tai halaa ketään.

– Tartuntojen määrän tulee olla todella alhainen tai olematon, tai meillä on oltava rokote. Juuri nyt en edes ajattele kätteleväni tai halaavani.