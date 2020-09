Virus superlevisi häistä, kuolleet eivät itse vieraana

Yhdysvaltain Mainessa elokuussa pidetyissä häissä oli kutsuttuna 65 henkilöä, mutta juhlien seuraukset ulottuvat huomattavasti isompaan ihmisjoukkoon. The Washington Postin mukaan juhliin on jäljitetty nyt 175 koronavirustartuntaa ja seitsemän koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa.

Luvuista kertoi paikallinen CDC-tautienehkäisykeskus. Menehtyneistä yksikään ei ollut osallistunut itse hääjuhlaan.

Verkkouutiset on aiemmin uutisoinut hääjuhlasta tässä jutussaan.

Häät pidettiin Big Moose Inn -majatalossa Millinocketin ulkopuolella 7. elokuuta. Terveysviranomaisten mukaan juhlissa ei noudatettu turvaväli- ja kasvomaskiohjeistuksia.

Kuusi kuolleista oli paikallisen kuntoutuskeskuksen asukkaita.

Altistuminen sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka juhliin eivät itse osallistuneet, voi kasvaa eksponentiaalisesti, jos juhliin osallistuneet asuvat tai työskentelevät yhteisöissä, joissa etäisyyksien pitäminen ja maskienkäyttö ei ole pakollista. Näin arvioi Western Australia -yliopiston professori Michael Small.

− Nämä supertartuttajat voivat olla pahoja, jos heitä ei ole sidottu, hän kommentoi Washington Postille.

Yhdysvalloissa on todettu myös muita koronan ”supertapahtumia”. Yksi tällainen oli helmikuussa pidetty kansainvälisen Biogen-yhtiön biotekniikan konferenssi Bostonissa. Tutkimuksen arvion mukaan tapahtuma johti noin 20 000 koronavirustartuntaan.

Maine wedding reception now linked to deaths of 7 people who didn't attend https://t.co/8qiH6scc4a

— CBS News (@CBSNews) September 16, 2020