Koronan supertapahtuma: Täältä lähti 20000 tartuntaa

Kansainvälinen Biogen-yhtiön biotekniikan konferenssi Bostonissa Yhdysvalloissa johti tutkijoiden arvioiden mukaan noin 20 000 koronavirustartuntaan. Boston Globen mukaan helmikuussa järjestettyyn tapahtumaan on jäljitetty 99 tautitapausta. Tutkijoiden mukaan todellinen luku on todennäköisesti valtavasti suurempi.

Kolme tuoreessa tutkimuksessa mukana ollutta tutkijaa kertoo, että tutkittuaan sairaustapauksia alueella ja todettujen virusten ominaisuuksia he pystyvät osoittamaan, että Bostonin Marriot Long Wharf -hotellissa pidetyllä ”supertartuntatapahtumalla” on ollut laaja vaikutus koronaviruksen levinneisyyteen.

64-sivuista tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu. Tutkijat korostavat, että heidän arvionsa on määritelty ekstrapoloinnilla eli tekemällä ennuste. Se pohjautuu 772 paikallisesta potilaasta eristettyihin viruksiin. He uskovat laskelmiensa olevan oikeita.

− Olen varma, että tämän tapahtuman mittakaava on kymmeniä tuhansia, sanoo Massachusettsin yleissairaalan infektiotautien lääkäri Jacob Lemieux.

Harvard T.H. Chanin kansanterveysyksikön epidemiologian professori Caroline Buckee ei epäile, etteivätkö tutkijoiden laskelmat voisi pitää paikkaansa. Hän ei ollut itse mukana tutkimuksessa.

− Superleviäminen on avaintekijä siinä, miten päädyimme näin vakavaan epidemiaan. Jos ajattelee asiaa, kaikki maailman tapaukset pohjaavat yhteen tapaukseen. Se on epidemian eksponentiaalisen kasvun luonne, Buckee sanoo.

Tutkimusryhmä analysoi niiden virusten geneettisiä ketjuja, jotka aiheuttivat koronaviruksesta johtuvan taudin 772 potilaalla. Tutkimalla geneettisen koodin mutaatioita he tunnistivat yli 80 erillistä SARS-CoV-2-viruksen perimää. Useimmat viruksista tulivat muualta Yhdysvalloista ja läntisestä Euroopasta, tutkijat sanovat.

Yhdellä virustyypillä näytti olevan suuri vaikutus: 289 potilasta 772 potilaasta eli yli kolmannes oli saanut viruksen, joka oli jäljitettävissä helmikuun konferenssiin.

Huomattava merkki viruksen ennustamattomasta leviämisestä tutkijoiden mukaan on, että 289 konferenssiin yhdistyvästä tapauksesta 122 asui Bostonin alueen kodittomien suojissa tai oli niiden työntekijöitä. Polku, miten virus päätyi tarttumaan näille henkilöille, on epäselvä.

Kertomalla konferenssiin liittyvien virusgenomien osuus neljässä maakunnassa esiintyneiden koronavirusinfektioiden kokonaismäärällä tutkijat arvioivat, että kaikkiaan noin 20 000 infektiotapausta on yhteydessä Marriott-hotellin tapahtumaan.

