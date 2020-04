Koronaepäily pysäytti yrityksen – testiin ei pääse

RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutzin mukaan koronavirustesteihin pääsyssä on edelleen suuria ongelmia.

Hän kertoo saaneensa yhteydenoton kotimaiselta yritykseltä.

– Heidän avaintyöntekijän puolisolla on koronaan viittaavat oireet. Siksi työntekijäkin on karanteenissa. Yritys haluaisi testauttaa puolison, mutta terveysyrityksen mukaan se ei ole mahdollista, koska THL:n ohjeet. Karanteeni jatkuu ja yritys kärsii, Anders Adlercreutz kirjoittaa Twitterissä.

Kansanedustajan mukaan terveysyrityksellä olisi tarvittavaa testauskapasiteettia. Tämänhetkinen tulkinta on, että THL kieltää kyseisen testin ottamisen.

Adlercreutz kehottaa THL:ää korjaamaan ohjeistustaan.

– Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ei pitäisi olla rajoituksia. Mutta käytännössä on. Testaamattomuudella on selkeä vaikutus kansantalouteen. Tällaisia rajoituksia ei pidä pitää voimassa.

THL:n ilmoituksen mukaan näytteitä otetaan epäillyissä tapauksissa ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palanneilta näytteitä on otettu lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata.

