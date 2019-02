Kolmas Venäjän myrkkymies paljastui – GRU:n upseeri tunnistettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

GRU:n upseeriksi tunnistettu venäläismies on liitetty myrkytyksiin Britanniassa ja Bulgariassa.

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä ja The Insider -media ovat paljastaneet lisää tietoja Salisburyn myrkkyiskun mystisestä kolmannesta tekijästä. Verkkouutiset on kertonut jo aiemmin brittiläisiin ja venäläisiin medioihin viitaten, että iskuun uskotaan liittyneen kahden epäillyn päätekijän lisäksi myös kolmas Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseeri, joka liikkui Sergei Fedotovin peitehenkilöllisyydellä.

Bellingcat kertoo nyt voivansa vahvistaa mediassa liikkuneet tiedot. Tutkijoiden mukaan kolmas mies on tunnistettu aukottomasti 45-vuotiaaksi venäläiseeksi GRU:n agentiksi, joka liikkui Sergei Vjatsheslavovitsh Fedotovin henkilöllisyydellä. Kuten kahden muunkin venäläisen tiedustelu-upseerin kohdalla, oli Fedotovin henkilöllisyys luotu kuin tyhjästä vuonna 2010.

Kolmannen myrkkymiehen passinumero kuuluu aiempien tietojen mukaan samaan lähes peräkkäisten numeroiden sarjaan kuin kahden muunkin epäillyn passit. Passisarja on yhdistetty Venäjän sotilastiedustelu GRU:hun. Fedotov saapui kahden muun epäillyn tavoin Lontooseen maaliskuun 2. päivänä.

Myrkytys Bulgariassa

Passitietojen perusteella ”Sergei Fedotov” matkusti vuosina 2010-2018 kattavasti ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Lähi-itää. Eräs matka vuoden 2015 huhtikuulta pistää kuitenkin silmään. Tuolloin Bulgariassa tapahtui jotakin sellaista, joka tuo hyytävästi mieleen Salisburyn myrkkyiskun.

Sergei Fedotov lensi Moskovasta Bulgarian Burgasiin huhtikuun 24. päivänä 2015. Hänellä oli paluulippu Sofiasta Moskovaan 30. päiväksi. Agentti ei kuitenkaan saapunut lennolle vaan ilmestyi Turkin Istanbulin Ataturkin lentokentälle myöhään huhtikuun 28. päivän iltana ja osti viime hetkellä lipun pian lähtevään Moskovan koneeseen.

Bulgarialainen liikemies Emilian Gebrev oli romahtanut samana päivänä Sofiassa kesken isännöimänsä tilaisuuden ja joutunut sairaalaan. Myös hänen aikuinen poikansa ja yksi hänen yhtiönsä johtajista sairastuivat yllättäen ja päätyivät sairaalahoitoon. Kaikkien epäiltiin joutuneen myrkytetyiksi.

Emilian Gebrevin kunto heikkeni vauhdilla ja liikemies vajosi koomaan. Häntä hoitaneiden lääkäreiden mukaan myrkky annettiin joko huhtikuun 28. tai joitain päiviä aiemmin. Myrkkyä ei kuitenkaan kyetty tunnistamaan.

Emilian Gebrev tokeni lopulta ja haki kansainvälistä apua myrkyn tunnistamiseen kahdelta laboratoriolta. Bellingcatin mukaan toinen niistä oli Helsingin yliopistossa toimiva Verifin. Se teki kattavan analyysin ja löysi Gebrevin virtsanäytteestä jäämiä kahdesta organofosfaatista. Toinen niistä tunnistettiin voimakkaaksi hyönteismyrkyksi, mutta toista ei kyetty tunnistamaan.

Uusi visiitti

Emilian Gebrevin kunto parani ja hän pääsi sairaalasta noin kuukausi myrkytyksen jälkeen. Mies sairastui uudelleen joitakin päiviä myöhemmin ja joutui taas sairaalaan.

”Sergei Fedotov” oli samaan aikaan jälleen Bulgariassa.

Passitietojen perusteella GRU:n mies lensi Moskovasta Bulgariaan toukokuun 24. päivänä. Hän oli varannut paluulipun 28. päivälle, mutta ei taaskaan saapunut lennolleen. Fedotov ilmestyi naapurimaa Serbiaan pari päivää myöhemmin ja lensi sieltä Moskovaan.

– ”Sergei Fedotovin” matkat Bulgariaan seuraavat tarkoin samaa kavaa kuin hänen matkansa Britanniaan ja takaisin Skripalien myrkytyksen aikoihin, Bellingcat toteaa.

GRU:n agentti saapui Lontooseen Moskovasta samana päivänä kuin kaksi muuta myrkyttäjiksi uskottua tiedustelu-upseeria. Fedotov tuli kuitenkin eri lennolla. Toisin kuin kaksi muuta epäiltyä, hän ei lähtenyt varaamallaan lennolla. Fedotov noudatti samaa toimintamallia kuin Bulgarian matkoillaan.

Bellingcatin mukaan Sergei Fedotov poistui lentokoneesta muutamia minuutteja ennen sen lähtöaikaa. Hänen kerrotaan lentäneen Moskovaan myöhemmin ”toisesta eurooppalaisesta pääkaupungista”.

Emilian Gebrevin myrkytyksen tutkinnat Bulgariassa eivät ole johtaneet mihinkään. Puolustusalalla toimiva liikemies on itse arvioinut saattaneensa joutua GRU:n kohteeksi, koska eräs hänen yhtiöistään on vienyt puolustustavaraa Ukrainaan. Gebrevin mukaan toinen mahdollinen selitys voi olla hänen omistamansa asetehdas, jolla on strategista merkitystä Natolle ja Bulgarialle.

Entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä yritettiin myrkyttää venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä viime vuoden maaliskuussa.

Epäillyt liikkuivat Ruslan Boshirovin ja Aleksander Petrovin henkilöllisyyksillä. Heidät on tunnistettu Venäjän GRU:n palkituiksi upseereiksi. Boshirov on todellisuudessa eversti Anatoli Tshepiga ja Petrov sotilaslääkäri Aleksander Mishkin.