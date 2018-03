Kokoomusopiskelijat: Pormestarimalli suuriin kaupunkeihin

Kokoomusopiskelijat julkaisi lauantaina kaupungistumispamfletin.

Kokoomusopiskelijat ehdottaa pamfletissa pormestarimallin käyttöönottoa suurissa kaupungeissa. Kokoomusopiskelijoiden mukaan kaupunkien kilpailukyky on suoraan kytköksissä siihen, miten kaupunkeja johdetaan.

– Pormestarimalli takaa, että kaupungin keskeisin johtotehtävä on aiempaa selkeämmin poliittisessa kontrollissa. Kahden johtajan malli, joka koostuu kaupunginjohtajasta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajasta, saa monen kuntalaisen ymmälleen. Edes valtuutetuille ei ole aina selvää, kuka kaupunkia johtaa, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Kokoomusopiskelijat näkee, että pormestarimalli toisi kasvot kaupungeille.

– Tampereella ja Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia pormestarimallista. Päätöksenteon ennustettavuus on kasvanut ja päätösten läpivienti nopeutunut. Helsingissä ja Tampereella on otettu käyttöön pormestarille myös omat erityisavustajat, jotka auttavat pormestaria poliittisessa ohjauksessa ja viestinnässä. Tämä on selkeyttänyt päätöksentekoa kaupunkilaisille ja tehnyt kuntapolitiikasta kiinnostavampaa, Kokoomusopiskelijoiden tiedotteessa sanotaan.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan Kokoomuksen on asetuttava pormestarimallin taakse suurimmissa kaupungeissa.

– Kaupungit tarvitsevat puolustajia ja suunnannäyttäjiä aikana, jolloin kaupungistumista vastustetaan jopa ministeriaitiosta käsin, sanoo Takatalo.

Kokoomusopiskelijoiden pamfletissa vaaditaan myös kaupungeille autonomista vastuuta kasvupalveluista sekä liikenneinvestointien rakentamista reiteille, jossa mahdollisuus saada niistä talouskasvua on suurin. Kokoomusopiskelijat näkee kaupungit myös tärkeinä tekijöinä ilmastonmuutosta ratkaistaessa.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan Näkökulmia kaupungistumiseen -pamfletin tarkoitus on herättää keskustelua isojen kaupunkien keskeisistä kysymyksistä sekä vaatia Suomeen kokonaisvaltaista kaupungistumispolitiikkaa.

– Kaupunkipolitiikkaa leimaa tällä hetkellä pirstaleisuus ja erilliset hankkeet. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet tehdä edistyksellistä ja tulevaisuuteen katsovaa kaupunkipolitiikkaa, jos siihen vain keskityttäisiin riittävästi, jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti, puheenjohtaja Janika Takatalo sanoo.