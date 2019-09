Kokoomusedustajat vaativat selvitystä Antti Rinteen Brexit-puheista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuren valiokunnan kansanedustajat ihmettelevät, onko hallituksen kanta Britannian EU-eroon muuttunut.

Suuren valiokunnan kokoomuslaiset kansanedustajat Ville Kaunisto, Arto Satonen, Sofia Vikman, Anne-Mari Virolainen, Sinuhe Wallinheimo, Pia Kauma ja Ben Zyskowicz ihmettelevät tiedotteessaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) kannanottoja Britannian EU:sta eroamisen alla ja vaativat selvitystä pääministerin puheista.

Rinne ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoivat tällä viikolla sopineensa, että Britannian tulee antaa esityksensä sopimuksettoman Brexitin välttämiseksi syyskuun loppuun mennessä. Myöhemmin EU:n komission tiedottaja kertoi, että kyseinen sopimus ei ollut EU:n virallinen kanta, vaan ainoastaan kahden valtionpäämiehen yhteinen näkemys.

Kansanedustajat ihmettelevät Rinteen kannanottoa.

– Onko Antti Rinne itsenäisesti päättänyt, että hän voi ottaa Brexitin omiin käsiinsä? EU-puheenjohtajamaan pääministerinä hänen pitäisi tietää, että päätökset koskien Brexitiä tehdään neuvostossa. EU:n jäseniksi jäävät 27 jäsenvaltiota ovat olleet Brexitissä hyvin yhtenäinen ja sitä ei saa missään nimessä vaarantaa, kansanedustajat kirjoittavat.

Kansanedustajan muistuttavat Rinnettä Suomen EU-asioiden päätöksenteon vakiintuneesta tavasta, jonka mukaan maan linjat muodostetaan valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoimintana.

– Rinteen puheenvuorojen perusteella on tullut epäselväksi, onko hallituksen linja Brexitin osalta muuttunut. Julkisuudessa on syntynyt kuva, että Rinne on tehnyt jotain uusia linjanvetoja Pariisissa tällä viikolla.

– Rinteen tulee antaa viivytyksettä eduskunnan suurelle valiokunnalle selvitys tämän viikkoisesta kokouksesta Pariisissa ja siitä, onko hallituksen kanta Brexitin suhteen jotenkin muuttunut, edustajat vaativat.

Kansanedustajat alleviivaavat, että Suomen pääministeri edustaa Suomea ulkomailla.

– Rinteen harkitsemattomat lausunnot vaikuttavat Suomen uskottavuuteen EU:ssa. On kiusallista Suomelle, että Euroopan komissio joutuu korjaamaan Suomen pääministerin lausuntoja.