Kokoomusedustajat: Suomeen kansallinen koronatestiohjelma

Edustajien mukaan mittava testausohjelma on välttämätön.

Kokoomusedustajat Sari Sarkomaa, Mia Laiho ja Sinuhe Wallinheimo esittävät kansallista koronatestiohjelmaa ja vasta-ainetestien tekemistä kaikkien verikokeiden yhteydessä.

– Kokoomusjohtaja Ulf Kristersson on esittänyt Ruotsiin kansallista ohjelmaa koronatestien lisäämiseksi. Ehdotamme vastaavaa ohjelmaa Suomeen. Mittava testausohjelma on välttämätön ennen kaikkea väestömme terveyden suojelemiseksi, mutta myös taloutemme pelastamiseksi. Hallituksen on syytä tehdä päätös kansallisesta testausohjelmasta kehysriihen yhteydessä, sanoo Sari Sarkomaa tiedotteessa.

Testit auttavat pitämään yhteiskunnan toiminnot poikkeusoloissa käynnissä. Palautumista avittavat myös käyttöön tulleet uudet verinäytteestä otettavat vasta-ainetestit jo sairastetun koronavirusinfektion toteamiseksi.

– Vasta-ainetestejä voitaisiin alkaa ottamaan terveydenhuollossa aina normaalien verikokeiden yhteydessä. Lisäksi esimerkiksi verenluovutuksen yhteydessä voitaisiin samalla tutkia terveiden luovuttajien veren vasta-aineet koronan osalta, Mia Laiho ehdottaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa ja sairausketjujen katkaisemisessa oleellista on testaaminen ja eristäminen. Kokoomus on vaatinut testausten saatavuuden parantamista erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, jossa ollaan ensilinjassa ottamassa infektiopotilaita vastaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa kokoomuksen lisätalousarvioaloite huomioitiin ja eduskunta lisäsi lisäbudjetissa koronatestaukseen määrärahoja.

– Suomen testauslinja poikkeaa siitä, mitä WHO suosittaa. Emme voi taistella koronaa vastaan silmät sidottuna. Siksi Suomen linjaa koronatestauksessa on selkeyttävä ja testien määrä on nopeasti lisättävä. Tämä edellyttää kaikkien voimavarojen yhdistämistä julkisella, yksityisellä sekä kolmannella sektorilla, Sinuhe Wallinheimo toteaa.