Kokoomus ja RKP vaaliliittoon Hämeenlinnassa

Puolueiden listalle asetetaan kunnallisvaaleissa 74 ehdokasta kokoomuksesta ja kaksi RKP:stä.

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Hämeen paikallisosasto ovat sopineet vaaliliitosta Hämeenlinnassa.

Puolueet lähtevät vaaleihin listalla, jolle kokoomus asettaa 74 ehdokasta ja RKP kaksi.

Vaaliliitto tavoittelee Hämeenlinnan suurimman listan asemaa, molempien puolueiden aseman vahvistamista ja yhteensä kahtakymmentä valtuutettua. Viime vaaleissa kokoomuksen oma lista oli Hämeenlinnan suurin.

Vaaliliitto on luonteeltaan tekninen, ja molemmat puolueet mainostavat itsenäisesti omien tunnustensa alla ja tekevät omat kuntavaaliohjelmansa. Puolueet pyrkivät yhteistyöhön myös vaalien jälkeisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa.

– On ilahduttavaa, että olemme sopineet vaaliliitosta kokoomuksen kanssa. Meillä on pitkä perinne hyvästä yhteistyöstä, ja tämän vaaliliiton avulla voimme vahvistaa molempien porvarillisten puolueiden asemaa Hämeenlinnassa ja Hämeessä. On myös tärkeää, että äänestäjillä on mahdollisuus äänestää RKP:n ehdokkaita Hämeenlinnassa tulevissa vaaleissa, RKP:n Hämeen varapuheenjohtaja Petteri Kaleva toteaa tiedotteessa.

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Antti Ahonen kertoo olevansa tyytyväinen sovittuun vaaliliittoon.

– Koemme Hämeenlinnan kokoomuksen piirissä, että RKP:n kanssa olemme keskeisistä talouspoliittisista asioista, kuten verotuksen keventämisen tarpeesta samankaltaisilla linjoilla. Puolueilla on omat näkemyksensä ja ohjelmansa, mutta uskon, että vaaliliitto mahdollistaa molempien puolueiden ja sitä kautta porvarillisten arvojen vahvistamisen Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa. Olen varma, että kokoomuksen ja RKP:n vaaliliitto nousee Hämeenlinnan kaupungin selvästi suurimmaksi vaalilistaksi, Antti Ahonen sanoo.