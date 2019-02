Kohu rahanpesusta paisuu uusilla paljastuksilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin television mukaan Swedbankenilla oli 50 asiakasta, joiden epäillään siirtäneen pankin kautta laittomia varoja noin neljän miljardin euron edestä.

Ruotsin televisio SVT kertoo saaneensa haltuunsa suuren määrän salaisia asiakirjoja, jotka koskevat Danske Bankin liiketoimia ruotsalaisen Swedbankenin kanssa vuosina 2007-2015.

SVT:n selvityksen mukaan Swedbankilla oli tuona aikana 50 asiakasta, jotka olivat siirtäneet pankin kautta varoja 40 miljardin kruunun eli noin neljän miljardin euron edestä.

Nämä kaikkien asiakkaiden kohdalla on SVT:n mukaan nähtävissä selviä varoitusmerkkejä rahanpesuepäilyistä. Joukossa on muun muassa yritysasiakkaita, joiden liiketoiminta ei ole näkyvää, omistajat on piilotettu tai edustajina toimii bulvaaneja.

Viime syksynä Virossa paljastui, että Danske Bankin tytäryhtiöllä oli 6 200 epäilyttävää asiakasta, jotka olivat mahdollisesti siirtäneet pankin kautta jopa 200 miljardia euroa laitonta rahaa.

SVT:n mukaan asiakirjoista käy ilmi lukuisia transaktioita, jotka liittävät Swedbankin tähän ehkä maailman suurimpaan rahanpesujupakkaan. Kyse on ulkomailta toimivista yrityksistä, joilla on tilejä Swedbankenin tytäryhtiöissä Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Viron Finanssivalvonta vaati eilen tiistaina Danske Bankin Viron-yksikön sulkemista rahanpesuepäilyn takia kahdeksan kuukauden sisällä. Myöhemmin samana päivänä Danske Bank kertoi lopettavansa toimintansa kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä.