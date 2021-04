KL: Lisää paljastuksia Tytti Yli-Viikarista – omat ja talon rahat sekaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäselvyyksiä löytyy muun muassa VTV:n pääjohtajan virka-auton käytöstä sekä autopesula- ja matkalaskuista.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rahojen käytössä on löytynyt lisää epäselvyyksiä, kertoo Kauppalehti.

Tilintarkastusyhteisö BDO tarkasti VTV:n johdon kuluja ja edustusmenoja viime vuoden keväästä tämän vuoden huhtikuulle.

Epäselvyyksiä löytyy muun muassa VTV:n hankinnoista, joita ei ole asianmukaisesti kilpailutettu, pääjohtajan virka-auton käytöstä, autopesula- ja matkalaskuista sekä lahjahankinnoista.

Erityistilintarkastuksen mukaan muun muassa Yli-Viikarin omat ja talon rahat ovat menneet sekaisin.

Hän on maksanut talon luottokortilla (ns. maksuaikakortilla) oman autonsa pysäköintikuluja ja hotellin pesulalaskuja. Ne on kuitenkin peritty hänen palkastaan myöhemmin.

Yli-Viikari on maksanut luottokortilla myös virka-auton pesulalaskut. Tilintarkastusraportin mukaan autopesut eivät kuitenkaan täsmää ajopäiväkirjaan.

Ajopäiväkirjan mukaan viraston autolla ei ole ajettu päivinä, jolloin auto on pesetetty. Kertoja on ollut yhteensä seitsemän. Pesuihin on mennyt 220 euroa.

Yli-Viikari on haettu virka-autolla kotoaan yhteensä 37 kertaa. Lisäksi virka-autolla pääjohtajaa on kyyditty kotiin ja takaisin.

Tilintarkastajilla ei ollut saatavilla tietoja siitä, mikä olisi normaalikäytäntö virastoauton käytössä, koska Valtiontalouden tarkastusvirastossa ei ole kirjallista ohjeistusta virka-auton käytölle.

Tilintarkastusyhteisö BDO jätti erityistilintarkastusraporttinsa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle torstaina.