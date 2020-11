KL: Bitcoin noussut jyrkästi kohti hintapiikkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kryptovaluutan markkina-arvo on noussut ennätyksellisesti lähes 340 miljardiin dollariin.

Suurimman ja pitkäikäisimmän kryptovaluutan bitcoinin hinta on Kauppalehden mukaan jatkanut viime viikkojen jyrkkää nousua tiistain ja keskiviikon aikana. Myös vaihtomäärät ovat olleet verkon kauppapaikoilla poikkeuksellisen korkeat.

Aikaisin keskiviikkona bitcoin käväisi 18 300 dollarissa eli korkeimmillaan sitten kaikkein korkeimman hintapiikkinsä joulukuussa 2017, jolloin hinta oli tuntien ajan lähellä 20 000 dollaria.

Keskiviikkoaamuna Suomen aikaa bitcoinin markkina-arvo kävi lähes 339,9 miljardissa dollarissa, mikä on kaikkien aikojen korkein kaikkien kierrossa olevien bitcoinien yhteisarvo. Luotujen bitcoinien määrä on tällä hetkellä noin 18,5 miljoonaa kappaletta, kun suurin mahdollinen määrä on 21 miljoonaa kappaletta.

Hinnannousun pitkän ajan vaikuttimia ovat KL:n mukaan esimerkiksi bitcoin-verkon teknisten sovellusten kehittyminen, viime keväänä tapahtunut bitcoinin louhimispalkkioiden puoliintuminen, institutionaalisten sijoittajien lähtö mukaan markkinoille sekä maksupalveluyhtiö PayPalin tuki bitcoin-kaupankäynnille.

Lisäksi kryptovaluuttoja on tänä vuonna tukenut kryptovaluuttojen teknologiaa hyödyntävien hajautetun finanssiteknologian eli DeFi-palvelujen kehitys.

Kurssinousua on lehden mukaan perusteltu myös turvautumisella perinteisten valuuttojen inflaatiolta, joka voi aiheutua keskuspankkien elvytystoimista.