Kiusaaminen tapetilla – ”eikö pitäisi puuttua varhaisiin vuosiin?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltoon tehtävät lisäpanostukset ovat tärkeitä.

Eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin torstaina koulukiusaamisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko kysyi, aikooko hallitus ohjata lisävaroja varhaiseen puuttumiseen.

Vantaalaisessa koulussa tapahtunut väkivallanteko on nostattanut laajan keskustelun koulukiusaamisesta ja -väkivallasta.

– Kiusaamista on ollut maailman sivu, ja me kaikki tiedämme sen negatiiviset vaikutukset. Me tiedämme, että ei ole mitään hokkuspokkus-temppua, jolla se saadaan yhtäkkiä pois, Risikko totesi.

Hänen mielestään nyt pitäisi puuttua kiusaamisen juurisyihin.

– Lapsista ja nuorista 20 prosentilla on mielenterveysongelmia. ADHD-diagnoosin esiintyvyys on viisi prosenttia. Puhumattakaan päihde- ja perheongelmista, Risikko sanoi.

– Eikö nyt pitäisi laittaa kaikki liikenevät varat nimenomaan kivijalan rakentamiseen ja varhaiseen puuttumiseen?

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mielestä panostuksia tarvitaan niin varhaisiin vuosiin kuin myös toiselle asteelle.

– Puhuja on aivan oikeassa siinä, että mitään nopeita hokkuspokkus-temppuja ei löydy, vaan kyse on siitä, että pitkäjänteisesti tuetaan opetusalalla työskenteleviä, huolehditaan riittävistä resursseista ja tieto hyvistä toimintamalleista leviää eri puolille Suomea, Andersson vastasi.

Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen oppimisen tuki -malli on äärimmäisen tärkeä.

– Se tulee etenemään myös lainsäädäntöhankkeena tämän vaalikauden aikana. Tämän pitkäjänteisen työn vahvistamiseksi oppilas- ja opiskelijahuoltoon tehtävät lisäpanostukset, jotka kohdistuvat niin perusopetukseen kuin toiselle asteelle, auttavat kyllä ja ovat keskeisen tärkeitä, Andersson totesi.