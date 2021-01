Kirsi Piha Jussi Halla-aholle: Trumpismi on vastakkainasettelua ja valehtelua

Viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja, yrittäjä Kirsi Piha kertoo perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, mitä on trumpismi.

– Se on johtamista pelosta käsin, vastakkainasettelua, ihmisten yllyttämistä ryhmäytymään toisiaan vastaan, sisäänpäin kääntynyttä käpertymistä. Se on kärjistämistä/valehtelua, jossa luodaan kuva nollasummapelistä eikä rakenneta tulevaa, Kirsi Piha kirjoittaa Twitterissä.

Pihan määritelmä on vastaus Jussi Halla-aholle, joka omassa tviitissään kysyi, mitä on ”trumpismi”, josta pitäisi irtisanoutua.

– Mistä irtisanoutuu, jos irtisanoutuu ”trumpismista”? Tarkoittaako ”trumpismi” (Donald) Trumpin ilmaisutyyliä, hänen poliittista agendaansa, hänen kannattajiensa toimintaa vai mitä, Halla-aho kysyi.

Piha myöntää, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valtakauteen mahtuu varmasti politiikkaa, joka on ollut järkevää.

– Se ei kuitenkaan mun mielestä ole sitä ”trumpismia”, josta nyt puhutaan, vaan presidentin hommaa. Nyt puhutaan johtajuudesta ja sen arvoista, Piha toteaa.

Pihan mielestä trumpismi on myös katkeroitumisen hyödyntämistä omiin valtapyrkimyksiin, vaikka näennäisesti edustaa ”kansaa”.

– Sen sijaan että pyrkisi ratkaisemaan asioita, se saa voimansa katkeroitumisen kasvamisesta ja ajaa yhteiskunnassa huono-osaisemmat häijyyn nollasummapeliin, Piha kirjoittaa.

Piha harkitsee kokoomuksen pormestariehdokkuutta Helsingissä.

