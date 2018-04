Kiina vastaa USA:n asettamiin alumiini- ja terästulleihin

Kiina asettaa 128:lle yhdysvaltalaistuotteelle jopa 25 prosentin tullimaksut, kertoo BBC.

Kiina vastaa tullimaksuilla Yhdysvaltojen päätökseen asettaa alumiini- ja terästullit kiinalaistuotteille. Yhdyvaltalaistuotteiden tullimaksut nousevat muun muassa sianlihan ja viinin osalta.

Maailmalla on herännyt huoli kauppasodasta kahden talousmahdin välillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on sen sijaan kertonut kauppasodan olevan hyvä asia, ja että USA voittaa sen helposti.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018