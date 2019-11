Kiina paljasti vahingossa huippusalaisen aseen

Kiinan valtion julkaisema Modernit alukset -lehti on paljastanut vahingossa uuden visusti salassa pidetyn ohjuksen. Asiasta tässä uutisoivan news.com.au:n mukaan lehden keskiaukeaman kuvajutussa kerrottiin Kiinan ilmavoimien H-6-pommikoneen uudesta N-variantista. Kuvissa pommikone on varustettu valtavalla ilmasta laukaistavalla ballistisella ohjuksella. Se muistuttaa Kiinan merikohteiden tuhoamiseen suunniteltuja keskimatkan ballistisia DF-21D-ohjuksia.

Kiinan hallinto on pyrkinyt selittelemään tapausta myöhemmin väittämällä, että kyseessä ovat täysin epäviralliset ja tietokoneella luodut kuvat.

Ohjuspaljastus tukee kuitenkin monien asiantuntijoiden arvioita. Kiinan on uskottu kehittävän ohjuksestaan ilmasta laukaistavaa versiota. H-6N-pommittajia on myös kuvien perusteella muokattu sellaisiksi, että ne voitaisiin varustaa juuri tällaisella aseella. Koneiden pommitilat on poistettu ja niiden pohjaan on tehty tilaa suurelle ohjukselle. Kuvissa näkyy myös ohjuksen kiinnikkeiksi uskottuja rakenteita (kuvia alla)

– Mikäli tämä pitää kutinsa, on kyse merkittävästä kaukolaukaistavasta meritorjuntakyvystä Kiinan asevoimille, Australian Strategic Policy Instituten puolustusanalyytikko Malcolm Davis kommentoi Flight Globalille.

Davisin mukaan ilmasta laukaisu voisi teoriassa kasvattaa DF-21D-ohjuksen kantaman vastaamaan suurempaa DF-26D-ohjusta. Hän pitää uutta ohjusta uhkana esimerkiksi Yhdysvaltojen lentotukialuksille.

– Kiina pyrkii selvästi tekemään Yhdysvaltojen voimannäytöt läntisellä Tyynellämerellä kalliimmiksi – siihen pisteeseen, että Yhdysvallat yksinkertaisesti päättäisi olla puuttumatta kriisitilanteeseen.

Even if the images posted yesterday were for the first time showing the underside of the latest H-6N bomber, these now clearly show not only the deleted bomb bay but also the semiconformal attachment for the new ballistic anti-ship missile.

(Images via Huitong's CMA-Blog) pic.twitter.com/QKPq79TqlF

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 23, 2019