Kiina muutti kymmeniä neuvostoajan hävittäjiä lennokeiksi

Kiina on esitellyt ensimmäistä kertaa käytöstä poistettuja 1950-luvun aikaisia hävittäjiä, jotka on muutettu miehittämättömiksi lennokeiksi, kertoo uutissivusto Defense News.

Kiinan asevoimat julkaisi kuvia kahdesta Shenyang J-6 -koneesta sosiaalisessa mediassa Weibo-tilillään.

Kuvat on otettu tuntemattomalla lentokentällä. Koneiden viisinumeroiset sarjanumerot, jotka ilmoittavat niiden yksiköt, on sumennettu digitaalisesti.

Kiinan ilmavoimien julkaisemissa kuvissa koneiden sarjanumerot on usein sumennettu. Se viittaa Defense Newsin mukaan siihen, että kyseessä olevat J-6-koneet ovat edelleen aktiivipalveluksessa.

Kaupallinen Planet Labs -yhtiö otti syyskuussa satelliittikuvan Kiinan Lianchengin lentotukikohdasta. Kuvassa näkyy suuri määrä lennokeiksi muutettuja J-6-hävittäjiä. Tukikohta on lähellä Taiwania.

Kiinan uhkaavat ja aggressiiviset toimet ovat lisääntyneet selvästi viime aikoina. Kiina pitää Taiwania kapinallismaakuntanaan.

Kiina on lennättänyt viime aikoina useaan kertaan suuria määriä sotilaskoneitaan Taiwanin ilmapuolustusalueen sisälle.

Kiina vahvistaa myös kolmea lentotukikohtaansa Taiwanin-vastaisella rannikollaan. Tarkoituksena on tehostaa Kiinan ilmavoimien kykyjä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Huolia mahdollisesta maihinnoususta ovat lisänneet presidentti Xi Jinpingin lausunnot, joiden mukaan Taiwan voidaan liittää Kiinaan tarvittaessa voimatoimin.

Speaking of J-6s, the PLA’s Eastern Theater Command recently released photos showing the PLAAF’s J-6 unmanned aircraft conversion. Blurred serials suggest active service; at least 50 can be seen in @planet imagery from September at 1 of 2 bases known to be operating the type pic.twitter.com/HvvMrpnjtB

— Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) October 20, 2021