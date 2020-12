Keuhkolääkäri uudesta koronailmiöstä: Tämä virus on ovela pirulainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteen antama suoja voi olla parempi kuin aiemmin sairastetun infektion, Marjukka Myllärniemi arvioi.

Turun seudulla on havaittu ensimmäisen kerran Suomessa tapauksia, joissa kerran koronavirustaudin sairastunut henkilö on saanut tartunnan uudelleen. Turun Sanomien mukaan kyseisiä tapauksia on tavattu alueella alle kymmenen.

Keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi arvioi, ettei uutinen ole huono koronavirusrokotteiden kehittämisen kannalta.

− Rokotteen antama suoja voi olla parempi kun infektion. Siitä pitää nyt olla aika kiitollinen, että rokotteet ylipäätänsä näyttävät tutkimuksessa suojaavan, Myllärniemi kommentoi Twitterissä.

− Tämä virus aika ovela pirulainen, hän jatkaa.

The Lancet julkaisi lokakuussa tutkimuksen, jonka mukaan koronavirustartunnan voi saada uudelleen ja toisen tartunnan aiheuttamat oireet voivat olla ensimmäisiä vakavampia.

Turun alueella uudelleen koronaan sairastuneita on ollut sekä iäkkäiden keskuudessa vanhusten asumisyksiköissä että muualla väestössä.

– Otos on tosin meillä vielä hyvin pieni. Tällä hetkellä Suomessa seurataan koko ajan, paljonko tällaisia tapauksia tulee. Ensimmäiset [uusintatartunnat] alkoivat näkyä nyt syksyllä. Todennäköisesti niiden määrä yleistyy vielä, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi sanoo TS:lle.

Hän arvioi, että ensimmäinen tartunta suojaa vasta-aineiden kanssa potilasta jonkin aikaa.

– Mutta kun aikaa kuluu, suojaus heikkenee ja henkilö voi sairastua uudelleen.

