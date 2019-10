”Keskusta on antanut vihervasemmiston viedä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjäjohtajan mukaan keskusta käänsi selkänsä sote-yrityksille.

Suomen Yrittäjien keskustataustainen toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen väittelevät twitterissä sote-uudistuksesta.

Mikael Pentikäinen aloitti toteamalla olevansa pettynyt, että keskusta ja Antti Kurvinen ”kääntävät selkänsä Suomen sote-alan yrityksille, joita on noin 19 tuhatta. Näitä firmoja tarvitaan sote-uudistuksessa välttämättä”.

Antti Kurvinen vastasi tulkinnan olevan outo.

– Reilut irtisanomisehdot kuuluvat julkisten palveluiden ulkoistamiseen. Muuten vaihdetaan julkinen monopoli yksityiseen…onkos sellainen tervettä markkinataloutta? Totta kai #sote yrityksiä tarvitaan mm. #asiakasseteli #alihankinta, Antti Kurvinen twiittasi.

Mikael Pentikäisen mukaan ”oma pointtini on, että sotea ei voi tehdä hyvin niin, että ensin uudistetaan julkinen ja sitten otetaan yksityiset mukaan. Molemmilla on koko ajan tärkeä rooli. Siksi järjestäjä ja tuottaja on erotettava”.

– Se on tismalleen näin. Harmillista, että @keskusta on unohtanut tässä nyt kokonaisuuden ja antanut vihervasemmiston viedä. Toivottavasti pian on kepulla kotiin paluun aika, Timo Heinonen totesi tässä vaiheessa.

Antti Kurvinen huomauttaa, että ”Ilman Timo teidän #kokoomus vaatimaanne ylisuurta #valinnanvapaus #sote olisi jo valmis”.

– Olin #perustuslakivaliokunta 3x näkemässä miten aina tössäsi valinnanvapauden ongelmiin. Totta kai Mikael yksityinen on mukana, mutta haluamme uudistuksen jälkeenkin julkinen sote päävastuu, Antti Kurvinen toteaa.

– Ilman #valinnanvapaus yritelmä ne @jmpentikainen mainitsemat tuhannet yritykset operoisivat vahvemmin #palveluseteli #asiakasseteli Tulevaisuudessa tulee #alihankinta #ulkoistus osittaisena. Mutta mielestäni markkinat tulee avata totaalisesti vasta kun julkisen puolen uudistus OK, Kurvinen jatkaa.

