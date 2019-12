Kemianteollisuuden suhdanne synkentyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kemianteollisuuden liikevaihto ja vienti ovat kääntyneet laskuun

Kemianteollisuus ry:n mukaan heikkenevät talousnäkymät koettelevat yritysten kilpailukykyä ja edellyttävät vastuullisia työmarkkinaratkaisuja.

Kemianteollisuuden tavaravienti laski heinä-syyskuussa neljä prosenttia edellisvuodesta, ja oli 3,0 miljardia. Liikevaihto

supistui 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Alkuvuoden ansiosta tammi-syyskuun vienti on vielä kokonaisuutena nollatasolla.

Kemianteollisuuden osuus koko Suomen tavaraviennin arvosta on 19 prosenttia.

Heinä-syyskuun vienti laski useimmissa kemianteollisuuden tuoteryhmissä. Öljytuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia, kumi- ja muovituotteiden yhden prosentin ja lääkkeiden 12 prosenttia. Öljytuotteiden osuus kemianteollisuuden viennistä on noin 40 prosenttia ja 8 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä.

− Kemianteollisuuden yritysten suhdannearviot ovat heikentyneet jo lähes kaksi vuotta yhtäjaksoisesti, ja arviot ovat selvästi kesää heikommalla tasolla. Myös tilaustilanne arvioidaan normaalia heikommaksi, kuvaa tilannetta Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Tarve parantaa kilpailukykyä ei ole kadonnut

Haasteet talouden ja työllisyyskehityksen sekä tuottavuuskehityksen osalta edellyttävät vastuullisuutta työmarkkinaneuvottelupöydässä ja maltillisia palkkaratkaisuja.

− Kilpailukykysopimuksen osana tullut työajan pidennys on Kemianteollisuudessa osa työehtosopimuksia, ja se on parantanut yritysten kilpailukykyä. Yksikkötyökustannuksilla mitattuna Suomi on kuitenkin edelleen 4−5 prosentin takamatkalla euroalueesta, sanoo Aalto.

Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet lakon uhasta koskien Kemianteollisuuden tiettyjä jäsenyrityksiä. Toteutuessaan lakkojen on arvioitu aiheuttavan suoraan noin 160 miljoonan euron vahingot.

Jo pelkkä lakon uhka aiheuttaa Aallon mukaan tuotannon uudelleenjärjestelyitä ja kustannuksia ja vaikuttaa investointihalukkuuteen. Prosessien ylös- ja alasajot kuormittavat ympäristöä ja ovat merkittävä turvallisuusriski.

Kemianteollisuus neuvottelee 19 sopimuksesta käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella.