Jukka Kopra: Keinottelu vanhuksilla on moraalitonta

Vanhustenhoidossa tapahtuvista laiminlyönneistä on ehdottomasti jouduttava vastuuseen.

Meneillään olevassa keskustelussa tuntuu kuitenkin unohtuvan, että palvelut ovat toimineet myös yksityisten hoidon tarjoajien varassa jo iät ajat. Kunnat eivät ole pystyneet lisäämään omia palvelujaan samassa suhteessa kuin ikääntyneiden määrä on kasvanut. Muun muassa tehostetun palveluasumisen yksiköistä noin puolet on yksityisten yritysten pyörittämiä.

Perinteisesti nämä yksityisten pyörittämät yksiköt ovat toimineet hyvin. Ongelmia on tullut, kun suuremmat yhtiöt ovat tulleet markkinoille ja joko ostaneet pienet yrittäjävetoiset hoitokodit itselleen tai kukistaneet ne polkemalla hintoja. Nykyinen sote-järjestelmä kun ohjaa kunnat ja kuntayhtymät tekemään ulkoistuksia, joissa halpa hinta menee laadun edelle. Tämä kehityssuunta on ollut huono.

Markkinoille on tullut suurehkoja ja kasvottomia hoitoalan yrityksiä joiden toiminnan tarkoitus on vain kääriä mahdollisimman suuret voitot itselleen. Julkisuudessa on ollut tietoa erilaisista laiminlyönneistä ja jopa tarkoituksellisesta lain rikkomisesta jotta voitto olisi mahdollisimman suuri. Otsikoissa ovat olleet muun muassa Esperi Care- ja Attendo -nimiset yritykset. Tällainen sikamainen ja törkeä toiminta vanhusten kustannuksella on moraalitonta eikä sellaista voi mitenkään hyväksyä.

Valvira on ilmoittanut pohtivansa rikosilmoitusten tekoa havaitsemistaan mahdollisista lainrikkomuksista. Pidän outona, ettei näin ole jo tehty. Yksittäiset hoitajat tekevät varmasti työnsä vilpittömästi eikä heitä tule syyttää tilanteesta, mutta toiminnan järjestämisestä vastaavien henkilöiden rooli on tutkittava ja tarvittaessa nostettava rikossyyte.

Kokoomuslaisia syytetään joskus läheisestä suhteesta terveysalan yhtiöihin. Mutta on kiinnostavaa, että lukuisat merkittävät vasemmistolaiset kansanedustajat ovat osuuskunta Tradekan johdossa ja siten tiiviisti mukana terveysbisneksessä ja yhteistyössä Esperi Caren kanssa. Asia ei kuitenkaan tunnu kiinnostavan ketään. Tradekan johdossa on useita Sdp:n ja vasemmistoliiton kansanedustajia ja poliittisia vaikuttajia.

Tradekan sotefirma Med Group on ollut laittamassa “hynttyyt yhteen” Esperi Caren kanssa, mutta laiminlyöntien tultua julki Tradeka on ilmoittanut lopettavansa yhteiset toimet. On pakko kysyä, missä määrin vasemmistopoliitikot ovat olleet tietoisia Esperi Caren toiminnan kyseenalaisesta luonteesta päätöksiä tehdessään. Vai ovatko he toimineet vain kumileimasimina? Vaikka Tradeka onkin “kotimainen osuustoiminnallinen yritys”, jolla Sdp:n Antti Lindtman kuittasi puheenvuorossaan eduskunnassa Tradekan ja Esperi Caren yhteistyön, luulisi senkin päätöksentekijöillä olevan velvollisuus perehtyä tehtävien päätösten taustoihin.

Vanhustenhuollossa ilmenneet laiminlyönnit ovat väärin. Syy ei kuitenkaan ole tulevan sote-uudistuksen eikä ongelma ratkea hoitajamitoitusta muuttamalla. Nyt esillä olleet ongelmat eivät johdu lain vaatimuksista vaan siitä, että lakia on mitä ilmeisimmin jätetty törkeällä tavalla noudattamatta. Näin ei saa toimia. Valvontaa on lisättävä ja niin yrityksille kuin julkisille toimijoille, jotka eivät noudata pelisääntöjä, on määrättävä tuntuvat rangaistukset.

Askeleemme käyvät hyvin eri tavoin elämämme viimeisillä vuosikymmenillä. On varmistettava, että jokainen saa sen mukaista hoitoa kuin tarvitsee. Vanhustenpalvelut on uudistettava laajalla korjausohjelmalla.

Jukka Kopra Kansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. vpj, yrittäjä