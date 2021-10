Kaupunki vastaa HU:lle: Kansalaiskyselyn viestejä ei sensuroitu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin kaupungin mukaan kaikki palaute on otettu huomioon Malmin lentokenttää koskevissa päätöksissä.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen Malmi-tiimin päällikkö Kaisa Jaman mukaan Malmin lentokentän kaavoitusta koskevia kommentteja ei ole sensuroitu Kerrokantasi-palvelusta, kertoo Helsingin Uutiset.

Tietokirjailija ja toimittaja A.-P. Pietilä on lähettänyt Helsingin Uutisten toimitukselle listan kommenteista, jotka hänen mukaansa on poistettu kansalaispalautetta keräävästä palvelusta. Pietilä kertoo, että vuonna 2018 vastauksia oli nähtävissä 781 kappaletta, kun nyt palvelu näyttää niitä olevan 755.

Jaman mukaan vastauksia ei ole sensuroitu. Hänen mukaansa kaikki kommentit, myös poistetut viestit, ovat tallennettuna palveluun. Jaman mukaan syynä viestien näkymättömyyden taustalla on todennäköisesti tekninen vika, ja kaikki palaute on otettu huomioon päätöksiä tehtäessä.

– Yritin selvittää asiaa kaupungin kanslian viestinnän asiantuntijan kanssa, sillä Kerrokantasi-palvelun tekninen ylläpito on heidän vastuullaan. Emme nyt heti löytäneet missä vika on, mutta hyvin mahdollisesti kyseessä on tekninen vika. Selvitämme asiaa vielä tarkemmin, Jama kertoo Helsingin Uutisille.