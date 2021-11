”Katsokaa peiliin – kumpi on hallituksen linja?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opposition mielestä eduskunnan keskustelu hybridivaikuttamisesta vain lisäsi huolta.

Kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen ihmetteli eduskunnan täysistunnon välikysymysdebatissa hybridivaikuttamisesta, että SDP ja muut hallituspuolueet syyttivät oppositiota.

– Totta kai puolueiden pitää yhteistyössä harjoittaa turvallisuuspolitiikkaa. Mutta se ydinkysymys on, onko realistinen tilannekuva uhkien tunnistamiseksi ja onko tehokkaasti toimenpiteitä, Antti Häkkänen sanoi.

– Nyt kun kuuntelimme hallituksen vastauksen, niin tässähän herää enemmän huolta kuin ennen tätä välikysymystä.

Kokoomus, turvallisuusviranomaiset ja tasavallan presidentti ovat Häkkäsen mukaan huomauttaneet jo pidemmän aikaa, että turvallisuuslainsäädännössä on puutteita, jotka pitää korjata.

– Nyt SDP, vihreät, vasemmisto ja muut vastaavat tähän puhumalla, että tässä oppositio jotain hybridipeliä pelaa. Että me jotenkin horjutamme tätä turvallisuuspoliittista järkeä, Häkkänen ihmetteli.

– Katsokaa peiliin! Pääministeri (Sanna) Marin, nyt hallituspuolueilla on selvästi eri linjoja. Keskustan (Annika) Saarikko on sanonut, että tarvittavat turvallisuuslakimuutokset tehdään. Nyt vihreiden sisäministeri sanoo, että niitä ei tehdä.

Antti Häkkänen kysyi ”kumpi on hallituksen linja”.

Keskustan Matti Vanhasen mukaan Suomessa oppositio pyrkii käyttämään Valko-Venäjän luomaa kriisiä sisäpoliittisesti.

– Tuodakseen sen oman maahanmuuttokriittisen agendan tähän keskusteluun. Teillä on siihen oikeus, Matti Vanhanen sanoi.

– Mutta se, että opposition puheenvuoroissa yhteiset arvomme ja ihmisoikeudet asetetaan ikään kuin ristiriitaan suomalaisen kansallisen turvallisuuden kanssa… En ole samaa mieltä, hän jatkoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lainasi tasavallan presidentin sanoja, joiden mukaan ”olemme menettäneet kyvyn olla kova kovaa vastaan”.

– Me tarvitsemme työvälineitä tässä ajassa. Ja yhtenäisesti me voisimme nyt päättää, että me muutamme meidän valmiuslakiamme, jotta voimme keskeyttää turvapaikanhaun jos sitä käytetään hybridivaikuttamisen keinona meitä vastaan, Petteri Orpo sanoi.

Orpo huomautti presidentin kutsuneen puolitoista vuotta sitten puoluejohtajat neuvonpitoon, jolloin sovittiin valmiuslain uudistamisesta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi vastauksessaan, että ”ihmettelen hiukan tätä varsinkin kokoomuksen suunnalta tullutta viestiä, että mitään ei olisi tapahtunut valmiuslain osalta”.

Henrikssonin mukaan hallitus lähtee uudistamaan valmiuslakia ja ministeriöt ovat hänen mukaansa jo tehneet arviointityötä. Hankesuunnitelma on valmis.

Oikeusministerin mukaan puolueet kutsutaan lähiaikoina yhteiseen tapaamiseen, jossa käydään läpi, mihin kaikkiin uhkiin uudistusta tehdään.

– Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi saman.

– Valmiuslain kokonaisuudistus on käynnissä ja osana sitä myös tämä hybridivaikuttamisen kokonaisuus tulee olemaan. Tulemme kutsumaan kaikki eduskuntaryhmät keskustelemaan valmiuslain päivityksestä, näillä näkymin joulukuun alkupuolella, Sanna Marin sanoi.