Karu ennuste: Sähköautot muuttuvat bensa-autoja tuottavammiksi

Volkswagen aikoo investoida 35 miljardia euroa sähköajoneuvoihin

EU:n vuonna 2025 voimaan tulevan ilmastolainsäädännön myötä polttomoottoriautot muuttuvat todennäköisesti vähemmän tuottavammiksi kuin sähköautot, toteaa Volkswagenin kehityksestä vastaava johtaja Thomas Ulbrich Financial Timesille.

Volkswagen aikoo investoida 35 miljardia euroa sähköajoneuvoihin, koska EU:n jäsenmaat pyrkivät kiihdyttämään muutosta vähemmän saastuttavien autojen valmistamiseen.

Ulbrichin mukaan uusi polttomoottoreita koskeva Euro 7 -standardi luo ”valtavan haasteen” polttomoottoriautoille, koska vaatimusten täyttäminen vaatisi kalliimpaa teknologiaa.

Määräysten on määrä tulla voimaan vuoden 2025 paikkeilla.

Financial Timesin mukaan Ulbrichin ennuste on yksi karuimmista, joita autoteollisuuden piiristä on toistaiseksi kuultu.

Ulbrichin mukaan Volkswagenin pienemmät automallit, kuten Polo ja up!, kärsisivät eniten, koska uusien päästöjärjestelmien kustannukset nostaisivat hintoja merkittävästi.

Volkswagen arvioi, että vuoteen 2025 mennessä kolmasosa sen Euroopassa myymistä autoista on sähköisiä, ja vuosikymmenen lopussa osuus olisi 70 prosenttia.