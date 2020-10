”Karmiva koronasunnuntai”: Useita tartuntoja, laajat karanteenit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kanta-Hämeessä ollaan pian lähellä taudin leviämisvaihetta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) mukaan takana on ”suorastaan karmiva koronasunnuntai”.

– Saldo 8 uutta tartuntaa, jotka aiheuttavat laajoja karanteenitoimia. Nyt #COVID19-tartuntoja todettu pitkästä aikaa myös Forssan seudulla. Tahdin jatkuessa olemme lähellä leviämisvaihetta, sairaanhoitopiiri tviittaa.

KHSHP kertoo kotisivuillaan, että sunnuntain tartunnanlähteitä on jäljitetty hämeenlinnalaisiin ravintoloihin, Vaasaan sekä Lapin ja ulkomaan matkoihin. Sunnuntaina todettujen tartuntojen kerrotaan johtavan laajoihin karanteenitoimiin altistusten vuoksi. Altistuksista tiedotetaan maanantain kuluessa lisää.

Lauantaina tartuntoja todettiin KHSHP:n mukaan seitsemän. Perjantain ja lauantain aikana raportoiduista tartunnoista peräti seitsemän on jäljitetty Hämeenlinnan ravintoloissa olleisiin altistumisiin.

– Vaikka kritiikkiä on esitetty siitä, ettei ravintola-alan elinkeinoa tulisi enempää rasittaa tiedottamalla tapahtuneista massa-altistumisista, fakta on, että oleskeltaessa pidempään sisätiloissa tartunnanlevittäjien kanssa, riski tartunnan saamiselle kasvaa, vaikka ravintoloitsijat toimivat vastuullisesti, KHSHP tiedottaa.

Sairaanhoitopiirissä on todettu viikon kuluessa yhteensä 30 tartuntaa kaikilta maakunnan seuduilta. Tutkituista näytteistä 1,9 prosenttia oli COVID-19-positiivisia. Tilastolukujen perusteella Kanta-Häme on vahvasti epidemian kiihtymisvaiheessa ja lähestyy tämän vauhdin jatkuessa leviämisvaihetta.

Myös tuntemattomia lähteitä

Kanta-Hämeen asukkaiden tartuntalukujen kasvu oli vähäistä huhtikuusta lähtien, mutta syyskuun alkupuolella tartuntojen määrä nousi nopeasti yli THL:n määrittelemän kiihtymisvaiheen rajan. Syyskuun lopussa ilmaantuvuus on ollut noin 34 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden kahden viikon periodilla. Tartuntoja on todettu erityisesti Hämeenlinnan seudulla. Kanta-Hämeen alueella on todettu yhteensä 198 koronavirustartuntaa.

Syyskuun alkupuolella Hämeenlinnan alueella on havaittu KHSHP:n mukaan lukuisia tartuntaketjuja, joista on syntynyt useampia mahdollisia massa-altistustilanteita liittyen esimerkiksi urheilutapahtumiin, liikuntaharrastuksiin, jumalanpalvelukseen, ravintolakäynteihin, perhejuhliin ja muihin tilanteisiin, joissa ihmiset ovat lähikontaktissa toistensa kanssa.

Altistusten vuoksi muun muassa useiden koulujen oppilaita ja opiskelijoita on asetettu karanteeniin. Yhteensä karanteenissa Kanta-Hämeen alueella on noin 300 henkilöä.

Tartuntoja on havaittu pääasiassa nuorilla ihmisillä, mutta myös haavoittuvissa ihmisryhmissä, kuten hoivakodissa ja kotihoidon asiakkaalla. Tartunnan lähteitä on jäljitetty niin naapurimaakuntiin kuin ulkomaille, mutta kaikkia ketjuja ei ole pystytty jäljittämään.

KHSHP:n mukaan alueella liikkuu, ja on liikkunut myös tunnistamattomia taudinkantajia, mistä yksi merkki on jätevesiseurannassa havaitun koronaviruksen esiintyvyys.

