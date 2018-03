Karkotuksia, suhteet jäihin – Britannia vastaa voimalla

Britannian pääministeri Theresa May kertoi parlamentin istunnossa ryhtyvänsä toimiin entisen venäläisvakooja Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä myrkytystapauksen vuoksi.

Britannia karkottaa 23 venäläistä diplomaattia, joiden epäillään olevan vakoojia. Venäjän suurlähetystö kertoi pitävänsä päätöstä epäoikeudenmukaisena ja lyhytnäköisenä.

May myös perui Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville aiemmin esitetyn kutsun. Hän sanoi, ettei kuninkaallinen perhe aio osallistua Venäjällä järjestettäviin jalkapallon MM-kilpailuihin.

May uhkasi jäädyttää Venäjän valtion varoja, jos niitä on todistetusti käytetty Britannian kansalaisia vastaan. Kaikki korkean tason kahdenväliset suhteet maiden välillä jäädytetään toistaiseksi. Myös yksityislentojen tullivalvontaa lisätään.

Mayn mukaan Venäjä ei ole tarjonnut kattavaa selvitystä myrkytyksestä. Hänen mukaansa Vladimir Putinin hallinto on suhtautunut tapaukseen ”sarkastisesti, halveksuen ja uhmakkaasti”.

Britannian on määrä kertoa tutkimuksen etenemisestä YK:n turvallisuusneuvostolle keskiviikkoiltana.

