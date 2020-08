Kariutunut rahtialus vuotaa öljyä Mauritiuksen edustalla – Ranska lupaa apunsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mauritiuksella on julistettu tapahtuneen johdosta ympäristöhätätila.

Intian valtamerellä sijaitsevalla Mauritiuksella on julistettu ympäristöhätätila sen jälkeen, kun rahtialus ajoi karille saarivaltion edustalla ja valuttaa nyt öljyä veteen, SkyNews uutisoi. Aluksessa oli polttoainetta törmäyshetkellä noin 4 000 tonnia. Ei ole varmuutta, miten suuri osa siitä on valunut mereen.

Mauritiuksen pääministeri Pravind Jugnauth kertoi SkyNewsille pyytäneensä apua Ranskalta.

– Meidän maallamme ei ole taitoa ja ammattitaitoa saada karille ajaneita laivoja kellumaan jälleen, joten pyysin apua Ranskalta ja (sen presidentiltä) Emmanuel Macronilta.

Presidentti Macron vastasikin Jugnauthin Twitterissä tekemään avunpyyntöön ja lupasi Ranskan auttavan sitä kriisissään.

– Kun biodiversiteetti on vaarassa, on kiireesti ryhdyttävä toimiin. Ranska on siellä. Mauritiuksen kansan rinnalla. Voit luottaa tukeemme hyvä Pravind Jugnauth. Lähetämme nyt joukkueita ja varusteita Réunionilta.

Réunion on Ranskan merentakainen hallintoalue, joka sijaitsee lähellä Mauritiusta.

Mauritiuksen pääministeri kertoo myös sään olleen esteenä.

– Huono sää on tehnyt toimimisesta mahdotonta, ja olen huolissani mitä tapahtuu sunnuntaina, kun sää muuttuu huonommaksi, Jugnauth toteaa.

Panaman lipun alla purjehtiva rahtilaiva ajoi karille 25. heinäkuuta, eli noin kaksi viikkoa sitten. Mauritiuksen rannikkovartiosto ei kuitenkaan saanut tapaukseen liittyen hätäkutsua. Hallituksen mukaan poliisi tutkii, liittyykö tapaukseen mahdollinen laiminlyönti.

Lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d’agir. La France est là. Aux côtés du peuple mauricien. Vous pouvez compter sur notre soutien cher @PKJugnauth. Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion. https://t.co/uxoNhAQWfS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 8, 2020