Kansanedustaja vaatii yrittäjille riittäviä korvauksia

Pia Kauman mukaan ravintola- ja matkailuala on jatkuvasti joutunut kärsijäksi hallituksen koronatoimissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt kirjallisen kysymyksen matkailu- ja ravintola-alan Covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ennustettavuudesta, exit-strategiasta ja riittävistä korvauksista.

Tällä viikolla ollaan mahdollisesti päättämässä anniskelupainotteisten baarien, pubien, karaokebaarien ja yökerhojen täyssulusta kolmeksi viikoksi.

– Lähes kaksi vuotta jatkunut koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti elinkeinotoimintaan monilla aloilla. Erityisen pahasti rajoitustoimista on kärsinyt matkailu- ja ravintola-ala, joka työllistää Suomessa lähes 140 000 ihmistä. Alan yrittäjät ja työntekijät ymmärtävät koronatilanteen vakavuuden, mutta samalla he ovat jatkuvasti joutuneet kärsijöiksi hallituksen koronatoimissa ilman riittäviä tukitoimia, Pia Kauma sanoo tiedotteessa.

Kauman mukaan rajoitustoimien heikko ennustettavuus ja epäjohdonmukaisuus haittaavat merkittävästi matkailu- ja ravintola-alan toimijoiden elinkeinonharjoittamista.

– Ravintoloiden aukiolohärdelli, koronapassin käyttöönoton hitaus ja muutoksista ilmoittaminen hyvinkin nopealla aikataululla ilman, että alan yrittäjillä on ollut riittävästi aikaa reagoida uusiin rajoitustoimiin, on saanut monet yrittäjät todella hankalaan asemaan.

Kauma muistuttaa hallitusta, että monen matkailu- ja ravintola-alan yrityksen takana on pien- tai perheyritys, joiden mahdollisuudet selvitä liiketoiminnan suluista ovat hyvin rajalliset.

– Vähintä, mitä hallitus voisi matkailu- ja ravintola-alalle tehdä, on tarjota riittävät korvaukset rajoitustoimien ajalta. Tähän saakka ne eivät ole kattaneet kunnolla edes kiinteitä kustannuksia – tulonmenetyksistä puhumattakaan. Monen yrittäjän elämäntyö on haihtunut kuin savuna ilmaan, kun oman elinkeinon harjoittaminen on ollut kiellettyä. Yrittäjien tilannetta ei myöskään ole helpottanut exit-strategian puute. Missä on suunnitelmat siitä, miten pandemiasta päästään ulos, Kauma kysyy.

Omikron-variantin myötä muuttunut koronatilanne vaatii Kauman mukaan uudenlaisia otteita pandemianhoitoon.

– Sairaalahoitoon koronaviruksen aiheuttaman taudin myötä joutuvista valtaosa on rokottamattomia. Terveydenhuollon kantokyvyn suojelemiseksi rajoitusten pitäisikin kohdistua enemmän todelliseen riskiryhmään eli rokottamattomiin.

– Ratkaisu tähän olisi koronapassin muuttaminen rokotepassiksi, jolloin pelkkä negatiivinen testitulos ei enää riittäisi ravintolaanpääsyyn. Tällöin vakavalta tautimuodolta tehokkaasti suojatut rokotetut voisivat elää normaalimpaa elämää, eikä ravintoloita tarvitsisi sulkea.