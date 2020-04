Kansanedustaja vaatii ministeriltä selkeitä maskiohjeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epätietoisuus suojaimien käytöstä huolestuttaa nyt entistä enemmän kansalaisia, toteaa Sari Sarkomaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaan mukaan suojavarustepula ja epäselvät sekä osin hyvin ristiriitaiset ministeriön antamat käyttöohjeet ovat rasittaneet koronavirusepidemian aikana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– Epidemian torjunnassa rajoitusten, suositusten ja ohjeiden selkeys on tärkeää. Epidemia voitetaan, jos suuret joukot toimivat yhtenäisesti. Suojainten käytön ohjeistuksen lisäksi on oltava valmiina keinot, miten suojaimia saadaan hankittua. Tämä on hallituksen osalta ontunut pahasti, Sarkomaa sanoo.

Hän muistuttaa, että jos kangasmaskin tai muun suojaimen käyttöä suositellaan viranomaisen toimesta julkisille paikoille, on myös oltava valmiina keinot, joilla turvataan suojaimien riittävyys sekä keinot, miten suojavarusteet toimitetaan esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.

Sarkomaan mukaan poikkeusoloissa terveysviranomaisten ohjeiden on syytä olla selkeät.

– Ei siis näin: THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suosittaa kangasmaskia. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila toteaa, ettei ministeriö suosittele kangasmaskia. Ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) vastasi: ”jokainen itse varmaan arjessaan arvioi tämän maskien käytön. Minä en sitä kenenkään puolesta voi arvioida.” Näin siis vastaa sosiaali- ja terveysministeriötä johtava ministeri, Sarkomaa hämmästelee.

Hän kysyy, kuka asiasta suosituksen antaa, ellei STM.

– Sote-kenttää on koronaepidemiassa rasittanut vaihtelevat ja epäselvät ohjeet. Nyt ovat kansalaiset ihmeissään. Monissa maissa on ohjeistus käyttää maskeja julkisilla paikoilla. Kansalaisten maskin käyttöön on syytä saada selvyys niin, että terveysviranomaiset luovat ministerin johdolla yhteisen linjan, Sarkomaa toteaa.