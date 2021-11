Lääkäri-kansanedustaja vaatii kasvomaskeja heti takaisin

Mia Laihon mukaan hallitukselta tarvitaan nyt toimenpiteitä koronatilanteen hallitsemiseksi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on huolestunut heikentyneestä koronatilanteesta.

Lääkäritaustaisen Mia Laihon mukaan pelkkä 80 prosentin rokotuskattavuus ei yksin riitä epidemian kääntämiseen laskusuuntaan. Hän vaatii tiukempaa kasvomaskisuositusta otettavaksi uudelleen käyttöön ja kirjattavaksi tartuntatautilakiin.

– Kasvomaskisuositus on otettava välittömästi takaisin niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida toteuttaa, kuten esimerkiksi joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja kaupoissa. Hallitus väljensi kasvomaskisuositusta aivan liian aikaisin. Kun suosituksesta luovuttiin, käytännössä kasvomaskien käyttö kaupoissa ja julkisessa liikenteessä on romahtanut. Samaan aikaan tartuntatautimäärät ovat lähteneet selkeään nousuun, Mia Laiho huomauttaa tiedotteessa.

– Ohjeistuksia on tiukennettava etenkin, kun tiedetään, että rokottamattoman väestön taudin ilmaantuvuus on noin nelinkertainen koko väestön ilmaantuvuuteen verrattuna.

Hänen mukaansa nyt on tärkeää välittömästi tiukentaa kasvomaskisuositusta.

– Olisi perusteltua kirjata kasvomaskivelvoite myös tartuntatautilakiin, kuten vuosi sitten lakialoitteessani esitin, Laiho toteaa.

Laihon mielestä mahdollisuus pitää olla lainsäädännössä, jotta käytössä on koronasulkuja kevyempiä työvälineitä. Nyt hänen mukaansa näin ei ole. Koronapassin käyttökin on mahdollistettu vain rajoitusten vaihtoehtona.

– On muistettava myös, että rokotuskattavuus on alhaisempi ja tartuntoja on enemmän niillä alueilla, joissa maahanmuuttajataustaista väestöä asuu enemmän. On alueellisesti vaarallinen yhdistelmä, jos rokotuskattavuus ja maskin käyttö on matala, Laiho sanoo.

Hän muistuttaa, että myös perustuslakivaliokunta näytti maskipakolle vihreää valoa viime keväänä lausunnossaan. Valiokunnan lausunnon mukaan hallituksen oli syytä ryhtyä lainvalmisteluun käyttövelvollisuudesta ja säätää siitä esimerkiksi tartuntatautilaissa. Tartuntatautilakiin velvoitetta ei kuitenkaan kirjattu.

– Kun tartuntamäärät ovat selkeässä nousussa ja näitä tautiryppäitä on alueellisesti, pitää tiukemmat suositukset saada käyttöön ja maskivelvoite tartuntatautilakiin. Hallitukselta tarvitaan nyt toimenpiteitä koronatilanteen haltuun saamiseksi. Hallitus ei voi jäädä vain passiivisen seuraajan rooliin yleisvaarallisen taudin ollessa kyseessä.

