Kansanedustaja ensimmäisenä paikalla rajussa bussiturmassa: Pysäyttävä näky

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisikansanedustaja ihmetteli, miten Kuopion onnettomuus oli ylipäätään mahdollinen.

Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi kertoo, että Kuopion bussiturma on ollut yksi mieleenpainuvimpia poliisitehtäviä, joissa hän on ollut mukana.

Kilpi kertoo Facebookissa, miten hän saapui paikan päälle vain hetkiä tapahtuneen jälkeen elokuussa 2018. Hän on jakanut kuvan itsestään turmabussin luona.

− Oli lämmin kesäpäivä, olin tutkinnan partiossa sen vuoron ja puuhasteltiin yhtä mielihommistani, eli etsintäkuulutettujen jahtaamista. Siksi tuossa kuvassakin kekkuloidaan poikkeuksellisen rennossa vaatetuksessa – deep undercover-juttuja, Marko Kilpi kirjoittaa.

− Keula oli kohti Siilinjärveä. Taisi olla harjoittelija ratissa. Radiosta kuului hyvin niukka ilmoitus liikenneonnettomuudesta. Linja-auto ajautunut kiskoille Kolmisopessa. Hetken löi tyhjää. Sitten totesin kuljettajalle, että äkkiä ympäri. Jos tämä on totta, niin meillä on suuronnettomuus. Pudotus on nimittäin sen verran iso, hän jatkaa.

Kilven mukaan ”näky oli kieltämättä pysäyttävä ja epärealistinenkin”.

− Miten tämä voi olla ylipäätään mahdollista? Miten kuolleita ei ole tämän enempää? Ei tällaista näe kuin elokuvissa. Tähän kun olisi vielä junakin sattunut, joka ei kaukana ollut, niin tilanne olisi ollut kyllä melkomoinen.

Kilven mielestä on ihme, että turmassa ei kuollut enempää ihmisiä. Kuopiossa valtaltie viiden Kolmisopen liittymässä tapahtunut onnettomuus vaati neljän ihmisen hengen. Turmassa loukkaantui 17 ihmistä.

Bussi oli matkalla Ruotsin Kalixista Rauhalahden kylpylään Kuopioon, kun se aivan loppumetreillä putosi moottoritien rampilta alas junakiskoille. Syyttäjä vaatii kuljettajalle vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeutta.