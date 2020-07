Kameran luultiin jääneen Kuuhun, löytyikin Sveitsistä

NASA:n astronautti Gene Cernanin Apollo 17 -lennolla käyttämä kuukamera on paikannettu Sveitsissä sijaitsevaan Omega-museoon.

Aiemman käsityksen mukaan vain vuoden 1971 Apollo 15 -lennolla mukana ollut Hasselblad-kamera olisi tuotu takaisin Maan pinnalle. Kamera myytiin Wienissä pidetyssä huutokaupassa yli puolella miljoonalla eurolla vuonna 2014.

Myöhemmissä haastatteluissaan Cernan muisteli jättäneensä kameran ennen siirtymistä kuumoduuliin.

– Kun kiipesin ylös tikkaita, en ottanut kuvaa viimeisestä askeleestani. Kuinka typerää! Olisin voinut ottaa kameran mukaani, napata kuvan ja irrottaa filmin. Kameran olisi voinut heittää vasta sitten pois [painorajoitusten vuoksi], astronautti sanoi Space Camera Co -sivuston mukaan.

Sivuston selvityksen mukaan kyseessä oli kuitenkin toinen laite. Tehtävälle oli otettu kolme kameraa: komentajan ja kuumoduulin lentäjän kameroiden lisäksi mukana oli 500 millimetrin linssillä varustettu ja maisemakuviin tarkoitettu suurikokoinen Hasselblad.

Ääninauhojen perusteella sekaannus saattoi johtua siitä, että astronautit vaihtoivat kameroita tilanteen mukaan. Tiettyihin kuviin vaadittiin mustavalkofilmiä, toiset otettiin värillisinä.

Lentäjän kamera ja Hasselblad jäivät lähdön yhteydessä Kuun pinnalle, mutta Cernanin kamera otettiin mukaan moduuliin. Apollo 17 -lennolta otetut kuvat vahvistavat tiedon: laitteen yksilöllinen ”23”-leima näkyy myös kuvissa, jotka on otettu paluumatkalta Kuun kiertoradalta.

Vuonna 2014 pidetyn huutokaupan jälkeen selvisi, että myös Apollo 14 -lennolla mukana ollut Ed Mitchellin kamera oli tuotu takaisin. Laite on näytteillä Smithsonian-museossa Washington D.C.:ssä.

Gene Cernanin kamera paikannettiin lopulta Sveitsin Bielissä sijaitsevaan Omega-museoon. NASA:n hallinnollisen sekaannuksen vuoksi edes museolla ei ollut tietoa kameran pitkästä avaruusmatkasta.

after 4 months of research, I can say with confidence that Gene Cernan’s missing moon camera – said to have been left on the lunar surface – is in Switzerland. https://t.co/0Ad3U9Hx2w

— Cole Rise (@colerise) July 24, 2020