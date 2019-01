”Kallis moka” – Miksi toimeentulotukea saa niin korkeaan vuokraan?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osmo Soininvaaran mukaan toimeentulotuki korvaa käytännössä mitä vain asumismenoja.

– On ollut kallis moka hyväksyä toimeentulotuessa niin korkeita vuokria kuin on hyväksytty. Virheen korjaaminen on vaikeaa, koska eivät markkinavuokrat heti laskisi ja siinä välissäkin pitäisi asua, Osmo Soininvaara kirjoittaa Arvopaperin kolumnissaan.

Entinen ministeri ja pitkän linjan vihreä poliitikko Soininvaara huomauttaa, että vuokrien nousu ei ole lisännyt asumistukia juuri lainkaan, eikä asumistuki myöskään nosta vuokria sen enempää kuin palkkojen tai työttömyyskorvausten nousu.

Toimeentulotuki on Soininvaaran mukaan asia erikseen.

– Se korvaa käytännössä ihan millaisia asumismenoja tahansa, minkä vuokranantajat hyvin tietävät. Kelalla on kyllä ohjeelliset enimmäisvuokrat, jotka ovat ensiksikin paljon asumistuen maksimeja korkeammat, minkä lisäksi joka toiselle toimeentulotukiasukkaalle hyvitetään vuokraa yli näidenkin rajojen.

Osmo Soininvaara toteaa tämän todella vaikuttavan markkinavuokriin.

– Miksi työttömien ja tulottomien asumista pitää tukea kalliiden vuokrien Helsingissä, vaikka asuntoihin voisi muuttaa Helsinkiin töihin tulevia, Soininvaara kysyy.

– Muuttotappioalueilta löytyisi halpoja asuntoja, mutta sinne karkotettu työtön on tuomittu työttömäksi loppuiäkseen, hän jatkaa.

Osmo Soininvaaran mukaan voidaan tietysti kysyä, miksi toimeentulotuen asiakasta ei voi velvoittaa hakemaan halvempaa asuntoa kehyskunnista, kun pienipalkkaiset joutuvat hakeutumaan kehyskuntien halvempiin asuntoihin.

– Kyse on kuntien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kehyskunnat tuskin olisivat ilahtuneita siitä, että Helsinki lähettäisi sosiaalitoimen asiakkaansa heidän niskoilleen.

Ratkaisu ei Soininvaaran mukaan löydy ARA-asuntojen määrän lisäämisestä.

– Tämä ei ole sen halvempi tie. Vaikka ARA-asuntojen halvemmat vuokrat eivät näy kuntien menoina, menetetyt tulot ovat aivan sama asia. Ei ole olemassa ilmaista halpaa asuntoa.

Kun rakentaminen maakunnissa hiipuu, pitäisi kapasiteetti saada Soininvaaran mukaan siirtymään pääkaupunkiseudulle helpottamaan asuntopulaa.

– Asuntopulaan ei ole muuta ratkaisua kuin rakentaa lisää asuntoja.