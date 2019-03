Kaikki ehdokkaat vastasivat samoin – huijattiinko vaalikonetta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Feministipuolueen vastaukset vaalikoneessa herättivät kysymyksiä.

Feministisen puolueen Helsingin eduskuntavaaliehdokkaat ovat vastanneet Helsingin Sanomain vaalikoneeseen lähes identtisillä vastausvalinnoilla. Puolueen seitsemän ehdokasta vastasi Helsingin Sanomille 30 vaalikonevastaukseen 210 kertaa. Näistä 210 vastauksesta vain kuusi on erilaisia kuin toisten vastaukset.

Ehdokkaat ovat siten ilmeisesti laatineet vastauksensa yhdessä. Yhden ehdokkaan vastaukset ovat nyt jostain syystä poistuneet.

Yhteisten vaalikonevastauksien antamisessa ei tavallisesti olisi järkeä. Se pienentää mahdollisuutta nousta vaalikoneen täyttäjien huomioon.

Juuri Helsingin Sanomien vaalikoneessa logiikka on kuitenkin ollut toinen. HS:n vaalikone valikoi saamiensa vastausten perusteella näkyviin ensisijaisesti suosittelemansa puolueen, ei ehdokasta. Taktikoinnin seurauksena feministinen puolue on valikoitunut ykköseksi lukuisille koneen täyttäjille, joille on suositeltu ensin feminististä puoluetta ja sitten vihreitä tai vasemmistoliittolaisia ehdokkaita.

Esimerkiksi Alma Median vaalikoneessa Helsingin feministisen puolueen ehdokkaiden vastaukset ovat hajonneet normaalilla tavalla, eli he eivät ole tehneet vastauksia yhteisellä linjalla. Alman vaalikoneessa noin puolet feministien Helsingin ehdokkaiden vastauksista on samoja.

Myös eräät poliitikot ovat ihmetelleet tuloksia. Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi sai omat vastauksensa vaalikoneelle antamalla suositukseksi feministit. Sittemmin HS on julkaissut ja kertonut muuttaneensa arvostelua saanutta algoritmiaan, mutta kysymyksiä jäi.

Erikoisen asian on tuonut esille somessa kokoomuksen eduskuntaehdokas Tere Sammallahti, joka on tilastoinut feministisen puolueen vaalikonevastaukset. Hän kysyy, levisiköhän tieto vaalikoneen erilaisuudesta ennen aikojaan ja toivoo HS:n toimituksen selvittävän asiaa.

.@hsfi #vaalikone esitystapa parantunut, mutta ihmetyttää edelleen, kun vastaa 100% kuin minä, yhdessäkään teemassa (ml. kaikki) ei yhtäkään FPuolueen ehdokasta, sen sijaan useita vihreitä, mutta silti algoritmi laskee tulokseksi Fpuolueen ja tarjoaa tulokseksi sen ehdokasta — Jyrki J.J. Kasvi (@jyrkikasvi) March 11, 2019