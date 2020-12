Kahdessa viikossa lähes 4000 koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen suurin ilmaantuvuus on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa on todettu 249 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa viime aikoina. Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 3 877, mikä on 1 909 vähemmän kuin sitä edeltävän kahden viikon aikana.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli keskiviikkoon mennessä raportoitu 556.

Yhteensä Suomessa on todettu 36 107 koronavirustartuntaa.