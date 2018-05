Venäjän johdon maanvaiva pidätettiin

Sijoittaja ja Vladimir Putinin arvostelija Bill Browder kertoo twitterissä joutuneensa pidätetyksi Espanjan Madridissa. Syy on hänen mukaansa Venäjän Interpolille välittämä pidätysmääräys.

Browder totesi keskiviikkona twitterissä ennen kello 11 Suomen aikaa olevansa parhaillaan poliisin kyydissä matkalla poliisiasemalle.

Hän on tviitannut alla näkyvän kuvan poliisiautosta.

– Espanjalaisen poliisiauton takapenkillä, menossa asemalle venäläisellä pidätysmääräyksellä. He eivät suostu kertomaan minulle, mikä asema.

Bill Browder johti aikanaan suurta Hermitage Capital Management -sijoitusyhtiötä Venäjällä. Hän joutui pakenemaan maasta, kun Hermitagelle työskennellyt venäläisjuristi Sergei Magnitski tuli tutkimuksissaan paljastaneeksi jättimäisen Venäjän viranomaisten korruptiovyyhden.

Magnitskin paljastamien tietojen mukaan venäläisviranomaiset olivat avustaneet petoksessa, jossa Hermitagen omistamia yrityksiä siirrettiin uusille omistajille, jotka hakivat sittemmin perusteettomasti liki 170 miljoonan euron veronpalautukset Venäjän valtiolta. Rahat tiettävästi kanavoitiin oitis ulos maasta. Hermitage teki rikosilmoituksen, mutta tutkinnassa syytetyn penkille joutuikin tapauksen paljastanut Magnitski.

Sergei Magnitski kuoli vankilassa liki vuoden tutkintavankeuden jälkeen. Häntä oli pahoinpidelty eikä hän ollut saanut asianmukaista hoitoa. Magnitski oli valittanut kovaa vatsakipua useita päiviä ennen kuolemaansa.

Venäjältä paennut Browder ryhtyi kovaksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinnon kriitikoksi. Browder on lobannut useita länsimaita asettamaan Venäjälle pakotteita Magnitskin tapauksen takia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä johti menehtyneen juristin mukaan nimettyyn Magnitski-lakiin. Pakotelistalle lain nojalla joutuneiden varoja voidaan jäädyttää Yhdysvalloissa ja heiltä voidaan evätä viisumit. Listalla on useita Magnitskin kuolemaan ja sen epämääräiseen tutkintaan liittyneitä venäläisviranomaisia.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd

— Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018