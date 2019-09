Jutta Urpilainen vastaamaan komission kumppanuuksista

SDP:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen on valittu vastaamaan EU-komission kehitysyhteistyön kumppanuuksista.

Komission tuleva puheenjohtaja, Saksan entinen puolustusministeri Ursula von der Leyen kertoi valinnoistaan tiistaina Brysselissä. Uuteen komissioon tulee yhteensä 27 komissaaria, joista 13 on naisia ja 14 miehiä.

– Komissaarit ovat tiimini ytimessä. Haluan, että komissio on joustava, toimintakykyinen ja uudenaikainen. Ryhmän tulee olla sitoutunut tehtäväänsä ja kuunnella sitä, mitä eurooppalaiset haluavat, Ursula von der Leyen sanoi.

Hän kertoi edellyttävänsä komissaareilta vierailuja kaikissa EU-jäsenvaltioissa ja muuallakin kuin vain pääkaupungeissa.

– Sovellamme periaatetta, jonka mukaan uuden lain tai asetuksen myötä toinen poistuu käytöstä. Kehitämme instrumentin tämän mittaamiseksi, sillä haluamme vähentää byrokratiaa, von der Leyen jatkoi.

Uuden komission johtaviksi varapuheenjohtajiksi valittiin Tanskan Margrethe Vestager, Hollannin Frans Timmermans ja Latvian Valdis Dombrovskis.

Timmermans koordinoi työtä, joka liittyy Euroopan viherelvytysohjelmaan. Lisäksi hän johtaa ilmastotoimien politiikkalohkoa ilmastotoimien pääosaston tuella.

Margrethe Vestager vastaa EU:n saattamisesta digitaaliajan vaatimusten tasalle. Lisäksi hän toimii kilpailuasioista vastaavana komissaarina kilpailun pääosaston tukemana. Valdis Dombrovskis hallinnoi rahoituspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Nimitykset edellyttävät vielä hyväksyntää Euroopan parlamentilta, joka aloittaa lähiviikkoina ehdokkaiden kuulemistilaisuudet.

Muut viisi varapuheenjohtajaa ovat:

Josep Borrell (nykyinen Espanjan ulkoministeri): ehdokas korkeaksi edustajaksi.

Věra Jourová (Tšekki, komissaari väistyvässä komissiossa): arvot ja avoimuus.

Margaritis Schinas (Kreikka, entinen Euroopan parlamentin jäsen, pitkäaikainen Euroopan komission virkamies): eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen.

Maroš Šefčovič (Slovakia, varapuheenjohtaja väistyvässä komissiossa): toimielinten väliset suhteet ja tulevaisuuden ennakointi.

Dubravka Šuica (Kroatia, Euroopan parlamentin jäsen): demokratia ja väestökehitys.

Muut komissaariehdokkaat:

Johannes Hahn (Itävalta): budjetti ja hallinto. Hän raportoi suoraan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille.

Didier Reynders (Belgia): oikeusasiat ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset.

Mariya Gabriel (Bulgaria): toimii parhaillaan komissaarina. Hän on hoitanut digitaaliasioiden salkkua ja siirtyy innovointi- ja nuorisoasioihin.

Stella Kyriakides (Kypros): terveysasiat.

Kadri Simson (Viro): energiakysymykset.

Sylvie Goulard (Ranska): sisämarkkinoista vastaava komissaari, tulee johtamaan komission elinkeinopolitiikkaa ja edistämään digitaalisia sisämarkkinoita. Hän myös johtaa uutta puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosastoa.

László Trócsányi (Unkari): naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen salkku.

Phil Hogan (Irlanti): toimii nykyisessä komissiossa maatalouskomissaarina. Uudessa komissiossa hän ottaa hoitaakseen kauppapolitiikan salkun.

Paolo Gentiloni (Italia): Italian entinen pääministeri ja ulkoasiainministeri. Valittu talousasioista vastaavaksi komissaariksi.

Virginijus Sinkevičius (Liettua): Liettuan talous- ja innovaatioministeri ja vastaa komissiossa ympäristöön ja valtameriin liittyvistä kysymyksistä.

Nicolas Schmit (Luxemburg): on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä ja Luxemburgin työministerinä. Hän ottaa komissiossa vastuulleen työllisyyssalkun.

Helena Dalli (Malta): tasa-arvoasioiden salkku.

Janusz Wojciechowski (Puola): tällä hetkellä hän Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Komissiossa hän vastaa maatalousasioista.

Elisa Ferreira (Portugali): Portugalin keskuspankin varapääjohtaja. Hän ottaa vastuulleen koheesio- ja uudistusasioiden salkun.

Rovana Plumb (Romania): toiminut kotimaassaan ympäristö- ja ilmastonmuutosministerinä, työministerinä, EU-rahoitusministerinä, opetusministerinä ja liikenneministerinä. Hän vastaa komissiossa liikenneasioista.

Janez Lenarčič (Slovenia): slovenialainen diplomaatti. Hän vastaa komissiossa kriisinhallintaan liittyvistä kysymyksistä.

Ylva Johansson (Ruotsi): kotimaansa työministeri ja entinen koulutuksesta, terveydenhuollosta ja vanhustenhoidosta vastaava ministeri ja Ruotsin valtiopäivien jäsen. Hän ottaa vastuulleen sisäasioiden salkun.

