Junan hyytävä kuulutus videolla – näin Kiina pisteyttää ihmisiä

Kiina valvoo kansalaisia ja rankaisee ei-toivotusta käytöksestä.

Brittitoimittaja on jakanut Twitterissä Pekingin ja Shanghain välisessä luotijunassa kuvaamansa videon (alla) junan kuulutuksesta. Hän kutsuu sitä ”dystooppiseksi visioksi tulevaisuudesta”.

– Hyvät matkustajat, ilman lippua matkustavia, häiritsevästi käyttäytyviä tai yleisillä paikoilla tupakoivia tullaan rankaisemaan säännösten mukaisesti ja käytös tullaan tallentamaan henkikökohtaiseen pistetietojärjestelmään, naisääni toteaa junan kaiuttimista.

Ääni ohjeistaa, että määräyksiä tulee noudattaa, jotta välttää ”negatiivisen vaikutuksen henkilökohtaisiin pisteisiin”.

Talouslehti The Economist kertoo Kiinan kohutusta valvonta- ja pisteytysjärjestelmästä toisesessa alla näkyvässä videossa. Kiinan on määrä luoda jokaiselle maan 1,4 miljardista kansalaisesta henkilökohtainen pistetili vuoteen 2020 mennessä. Järjestelmä on parhaillaan koekäytössä.

Ihmisiä arvioidaan muun muassa heidän ”luotettavuutensa” perusteella. Arvioissa huomioidaan lisäksi, kuinka hyvin kansalaiset noudattavat sääntöjä ja yhteiskunnallisia normeja. Yleisillä paikoilla seurantaa suoritetaan kasvontunnistusta hyödyntävillä valvontakameroilla. Niiden avulla rokotetaan esimerkiksi punaisia valoja päin kävelystä tai tupakoinnista väärässä paikassa. Valvonta ulottuu myös Internetin käyttöön.

Kaikki data kerätään, analysoidaan ja tislataan yhdeksi pisteluvuksi Kiinan viranomaisten kehittämän asteikon mukaisesti. Matalat pisteet johtavat rangaistuksiin. Kaikkiaan jo noin 12 miljoonaa kiinalaista on esimerkiksi jo joutunut matkustuskieltoon matalan pistetasonsa vuoksi.

Economistin mukaan järjestelmän täysimittainen käyttöönotto vuonna 2020 merkitsee sitä, että Kiina on luonut maailman ensimmäisen digitaalisen totalitaarisen valtion.

Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy — James O'Malley (@Psythor) October 29, 2018

The Chinese government has created an exstensive social-credit system using its citizens' data pic.twitter.com/HsP6xbZRpl — The Economist (@TheEconomist) October 26, 2018