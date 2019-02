Jukka Kopra: Autoveron alentaminen hyödyttää pienituloisia

Jukka Kopran mukaan autoveron madaltaminen ja asteittainen poistaminen hyödyttävät pienituloisia ja ilmastoa

Keskustan mukaan autoveroa ei pitäisi madaltaa tai poistaa, koska se puolueen mielestä olisi tulonsiirto hyvätuloisille. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on toista mieltä.

– Autoveron madaltaminen ensiksi vähä- ja nollapäästöisiltä autoilta ja lopulta poistaminen kokonaan mahdollistaa uuden unelman yhä useammalle pienituloisemmallekin suomalaiselle: syyllistyksen sijaan mahdollisuus hankkia uusi ympäristöystävällinen auto, hän sanoo.

Kopran mukaan autoveron vähentäminen pelaa sekä ympäristön, kansantalouden että yksilön pussiin. Toimenpide hyödyttäisi kaikkia tuloluokkia.

– Ympäristö ja ilmasto kiittävät, kun uudet ostettavat autot saastuttavat entistä vähemmän, ja ovat pian nollapäästöisiä. Kansantalous kiittää, kun autoja ei tarvitse hakea ulkomailta vanhempina ja suuripäästöisempinä. Kolmanneksi yksilö voittaa, kun hänellä on työllään parempi mahdollisuus hankkia auto, hän toteaa.

Kopran mukaan erityisesti pieni- ja keskituloiset hyötyvät myös autoveron alentamisesta. Pääsääntöisesti pienituloisempi maksaa autostaan suuremman osan verona kuin suurituloinen. Hän havainnollistaa asiaa esimerkillä.

Asko Autoilijalla on vuoden 2010 X-merkkinen auto, jonka arvo nykyisen autoveron ollessa voimassa on 10 000 euroa. Tästä autoveroa on jäljellä sama suhteellinen osuus, joka autosta maksettiin uutena, eli esimerkiksi 2 000 euroa. Hän haluaa vaihtaa uuteen samanlaiseen autoon, jonka hinta on nyt autoverollisena 20 000 euroa autoveron ollessa 4 000 euroa. Väliraha täten vaihtoauton ja uuden välillä on 10 000 euroa. Jos autovero poistuu, laskee hänen vaihtoautonsa arvo 8 000 euroon. Vastaavasti uuden auton hinta laskee autoveron verran eli 16 000 euroon. Näin ollen väliraha laskee nykyisestä 10 000 eurosta 8 000 euroon.

– Toisin sanoen vaihtoipa Asko Autoilija autonsa siis heti autoveron poistuttua tai koska tahansa myöhemmin, laskee hänen vanhan ja tulevan autonsa väliraha euromääräisesti mitattuna. Näin ollen autoveron alennus hyödyttää kaikkia autoilijoita, niitäkin, jotka eivät vaihda autoaan heti tuoreempaan, vaan vasta myöhemmin, Kopra sanoo.

Vaikutus heijastuu tietenkin myös käytettyjen autojen kauppaan. Mikäli Asko Autoilijalla ei olisi autoveron poistutuakaan varaa uuteen autoon, saa Asko käytettävissä olevalla summallaan veron poiston jälkeen kuitenkin nykyistä uudemman, pienikulutuksellisemman ja turvallisemman auton.

– Välirahan suhteellinen suuruus siis laskee. Pienemmällä panostuksella tarjotaan autoa tarvitsevalle ihmiselle mahdollisuus vaihtaa uudempaan ja vähäpäästöisempään autoon, oli se käytetty tai uutena hankittu. Suomi on tällä hetkellä vanhojen keskieurooppalaisten autojen hautausmaa. Veron vähentäminen ei ole koskaan tulosiirto: ihmiseltä vain otetaan vähemmän, Kopra toteaa.