Juhannuksen liikenteessä ruuhkaisinta torstaina ja sunnuntaina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä on totuttuun tapaan juhannusta edeltävä torstai kello 11 ja 20 välillä.

Liikenneviraston arvion mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan torstaina 21.6. kello 11–20 välillä ja paluuliikenne sunnuntaina 24.6. kello 10–22.

Tuttua on myös se, että monet valtaväylät voivat ruuhkautua menoliikenteen huipputunteina. Kun liikenne on vilkkaimmillaan, ajonopeudet saattavat laskea paikoitellen 20–40 km/h normaalia alemmiksi.

– Tyypillisesti liikenne jonoutuu etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä. Esimerkiksi valtatiellä 4 liikennettä on nyt torstaina noin 50 prosenttia enemmän kuin normaalina kesäperjantaina, sanoo liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto.

Ruuhkia voi syntyä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yksi perinteinen ruuhkapaikka on valtatie 9 Alajärven kohdalla. Tänä vuonna kyseinen kohta on luultavasti normaaliakin ruuhkaisempi, sillä tien vaihtoehtoisena reittinä käytetyllä kantatiellä 58 on tietyö.

Aikaisempien vuosien tapaan myös valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen ja valtatie 5 Mikkelistä pohjoiseen voivat ruuhkautua.

Joillakin alueilla liikenne saattaa sujua edellisiä juhannuksia sujuvammin. Tästä yksi esimerkki on Turun saariston lauttaliikenne. Tänä vuonna lauttojen jonotusaikojen ennustetaan olevan tavallista lyhyemmät, sillä suosittu Parainen–Nauvo-väli liikennöidään kahdella suurella lautalla.

Liikennevirasto arvioi, että myös perjantaina 22.6. juhannuksen menoliikenne on kohtalaisen vilkasta varsinkin kello 10 ja 13 välillä.

Paluuliikenne keskittyy sunnuntaille

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina 24.6. kello 10 ja 22 välillä. Ruuhkia voi esiintyä varsinkin valtateillä 4 ja 5 Helsinkiin päin ja valtatiellä 9 Jyväskylästä Tampereelle. Paluuliikenteessä ruuhkaisimmat tiet ovat siis pitkälti samat kuin menoliikenteessä, mutta suunta vain on eri.

– Meillä on omat ennustuksemme ruuhkista, mutta tilanteet voivat aina muuttua. Jos sää on hyvä ja onnettomuuksia ei satu, voi liikenne sujua selvästi ennakoitua paremmin, sanoo Alikoivisto.

Pienellä etukäteissuunnittelulla voi hyvinkin välttää jumiutumisen autojonoihin.

– Etukäteen kannattaa tarkasta, onko aiotulla reitillä esimerkiksi tietöitä jotka hidastavat matkantekoa, sanoo Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Tietöitä on tällä hetkellä käynnissä ympäri Suomen. Lähes kaikilla tietyömailla työskentely keskeytetään juhannuksen ajaksi. Tästä huolimatta tietyöt voivat hidastaa matkantekoa, sillä kaistat saattavat olla normaalia kapeampia tai kokonaan suljettuja.

Reitin ja lähtöajan valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös ruuhkaennusteet.

– Ei välttämättä ole järkevää mennä sille samalle pääväylälle kuin kaikki muutkin. Etenkin jos rinnalla kulkee pienempi väylä vailla liikennettä, vinkkaa Pohjonen.

Pohjonen on jälleen mukana juhannuksen menoliikenteessä torstaina 21.6. klo 11-17 ja häneltä voi kysyä kommenttia liikenteen sujumisesta tien päältä, p. 029 534 5310.

Vain selvänä ja virkeänä rattiin

Juhannusjuhliin kuuluu usein myös alkoholi, ja silloin ei liikenteeseen ole asiaa. Jo pienikin päihtymys lisää riskejä, ja lähes puolet kohtalokaista rattijuopumusonnettomuuksista ajetaan juuri kesällä. Myös väsymys heikentää ajokuntoa ja on merkittävä riskitekijä.

– On hyvä miettiä jo etukäteen juhannuksen kulkemiset ja joko mennä julkisilla tai sopia, kuka porukassa toimii kuskina. Jos juhlajuomana on muutakin kuin mustikkamehua, kannattaa myös seuraavan päivän ajokuntoa harkita tarkkaan. Vaikka mittari näyttäisi nollaa, ei välttämättä siltikään kelpaa kuskiksi. Samoin jos on valvonut koko juhannusyön kokon äärellä, ei rattiin ole asiaa ilman kunnon unia, muistuttaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Oulusta.

Poliisi on mukana juhannusliikenteessä seuraamassa liikenteen sujumista ja samalla valvomassa monipuolisesti. Liikennettä poliisi valvoo sekä perinteisesti että automaattivalvontalaittein.