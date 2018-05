Juhana Vartiainen: Törmäämme työllisyyden rajoihin

– Työllisten määrässä vielä komea 48 000 kaula vuodentakaiseen, mutta työllisten määrän trendi on nyt vaakasuora viime kuukausilta, Juhana Vartiainen huomauttaa twitterissä.

Hänen mukaansa riskinä on, että työllisten määrän kasvu on loppumassa.

Vartiainen toteaa toisessa tviitissään, että ”olemme suurella todennäköisyydellä törmäämässä työllisyyskasvun rajoihin”. Hän penää uudistuksia.

– Siis lisää reformeja- Saatavuusharkinta, perhevapaat, yleissitovuus, työttömyseläkeputki, sotu-uudistus, perhevapaat…

Juhana Vartiainen on jakanut saatteeksi Säästöpankkiryhmän pääekonomisti, valtiotieteen tohtori Timo Vesalan tviittaaman alla näkyvän kuvaajan kausitasoitetun työllisyysasteen kehityksestä.

– Auts! Työllisyyskasvu on hidastunut eikä hallituksen tavoitteen saavuttaminen sittenkään niin todennäköinen. Kasvunäkymän heikkeneminen ja rekryongelmat iskevät kapuloita rattaisiin, Vesala sanoo.

Työllisten määrässä vielä komea 48 000 kaula vuodentakaiseen, mutta työllisten määrän trendi on nyt vaakasuora viime kuukausilta. Eli riskinä on: työllisten määrä kasvu on loppumassa.

