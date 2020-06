Juhana Vartiainen: Suomi on pikku hiljaa vajoamassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan vain vahvan talouden maat voivat elvyttää merkittävästi.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen toteaa, että Saksalla on elvytykseen paljon paremmat lähtökohdat kuin Suomella.

Hän ottaa Twitterissä kantaa keskusteluun, jossa vertaillaan Suomen ja Saksan elvytystoimien mittakaavaa. Ketjussa huomautetaan, että Saksan elvytyspaketti on bruttokansantuotteeseen verrattuna noin kaksi kertaa suurempi kuin Suomen. Jos Suomessa haluttaisiin elvyttää samassa mittakaavassa, tarkoittaisi se noin 3 miljardin euron kohdentamista pelkästään kulutukseen.

– Saksa voi tehdä paljon enemmän, koska sen julkistalous on vahvempi. Vain fiskaalisesti tiukka maa voi olla tosi keynesiläinen, Juhana Vartiainen huomauttaa.

– Suomi on pikku hiljaa vajoamassa heikoksi euromaaksi, jonka vapausasteet ovat vähissä.

Saksan elvytyspaketin koko on yhteensä 130 miljardia. Suomessa koronan vuoksi laaditun lisäbudjetin suuruus on 5,5, miljardia. Paketit poikkeavat myös hyvin paljon sisällöltään, sillä Saksassa paketin ytimessä on arvonlisäveron huomattava alennus – normaalia arvonlisäveroa alennetaan prosentista 16 prosenttiin, alempaa arvonlisäverokantaa seitsemästä viiteen prosenttiin. Alennukset vähentävät verotuloja 20 miljardilla eurolla.

Jättipakettiin kuuluu myös muun muassa tukia kunnille, 25 miljardin euron ”ylimenokauden tuki” hotelli- ja ravintola-alalle ja 50 miljardin tulevaisuuspaketti.

Saksan linja poikkeaa merkittävästi Suomen hallituksen päättämistä toimista, joiden on lähtökohtaisesti katsottu vain kasvattavan julkista sektoria.

Saksa voi tehdä paljon enemmän, koska sen julkistalous on vahvempi. Vain fiskaalisesti tiukka maa voi olla tosi keynesiläinen. Suomi on pikku hiljaa vajoamassa heikoksi euromaaksi, jonka vapausasteet ovat vähissä. — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 10, 2020