Juhana Vartiainen: Hallitusrintama vesitti kriittisen sote-lausunnon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valiokunnan puheenjohtajan mukaan asiantuntijat arvostelivat ankarasti sote-uudistusta.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) kertoo, että hallitusrintama vesitti talousvaliokunnan lausunnon sote-uudistuksesta.

Vartiaisen mukaan valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausuntopalaute pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistusta kohtaan oli ”poikkeuksellisen kielteistä” ja ”todella voimakasta”.

Vartiainen kertoo, että virkamiehet laativat lausuntoluonnoksen asiantuntijalausuntoihin nojaten, ja luonnoksesta tuli vääjäämättä kriittinen.

– Valiokuntakäsittelyssä hallitusrintama vesitti sen hallituspropagandaksi. Suurin osa kritiikistä oli häipynyt, Juhana Vartiainen kertoi kokoomuksen tiedotustilaisuudessa.

”En ole eläessäni törmännyt näin kielteiseen vastaanottoon”

Eduskunnan talousvaliokunta antoi tänään lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen sote-uudistuksesta. Kokoomus jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, jonka liitteenä on virkamiesten alunperäinen lausuntoluonnos.

– Kuulimme valiokunnassa Suomen parhaita asiantuntijoita sote-esityksen kannustin- ja kustannusvaikutuksista. En ole eläessäni törmännyt lakiesitykseen, joka olisi saanut näin yksimielisen ja kielteisen vastaanoton asiantuntijoilta. Ainoa oikea johtopäätös valiokunnan saaman palautteen perusteella olisi ollut esityksen hylkääminen, Vartiainen sanoo.

Talousvaliokunnan jäsenen, kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan hallituspuolueiden enemmistö muutti lausunnon puutteelliseksi ja jopa harhaanjohtavaksi.

– Asiantuntijakuulemisen ja -lausuntojen yleissävy oli uudistukselle selvästi kielteinen, joten valiokunnan hallitusenemmistö joutui äänestysvoimallaan todella vääristämään lausuntojen sisältöä, Pia Kauma sanoo.

Hallituksen esityksessä on ”perverssit kannustimet”

Juhana Vartiaisen mukaan sote-esitys yksiselitteisesti heikentää julkisen talouden kestävyyttä.

– Uudistuksen tavoitteena oli alun perin parantaa hoitoon pääsyä ja hoidon laatua sekä taittaa sote-kustannusten kasvua. Hoitoon pääsy tai laatu ei tule tällä paranemaan. Kustannusten kasvu kyllä muuttuu, mutta kiihtyvälle uralle. Sote-esitys heikentää julkista taloutta jopa neljä miljardia 2030 mennessä, Vartiainen sanoo.

Pia Kauman mukaan esitys heikentää kannustimia laadukkaaseen ja tehokkaaseen palveluun myös pitkällä aikavälillä.

– Hallituksen taloudellinen vaikutusarvio perustuu siihen, että kustannuskasvun rajoitin toteutuisi kokonaan. Asiantuntijat ovat harvinaisen yksimielisiä siitä, ettei tämä ole realistinen oletus, Kauma toteaa.

– Toisaalta kannustimet on rakennettu niin, että niiden on tietyssä tilanteessa jopa edullista jättää palveluita tarjoamatta. Asiantuntijoiden mukaan hallituksen esityksessä on terveystaloustieteessä tunnetut ”perverssit kannustimet”, Kauma jatkaa.

Hänen mukaansa ilmeinen kannustinten heikkeneminen aiheutuu myös rajaamalla yksityistä ostopalvelua ja paisuttamalla julkista tuotantoa.

– Valiokunta sai erittäin vakuuttavat perustelut, joiden mukaan viime kauden lausuntoja ei voi soveltaa tähän täysin erilaiseen lakiesitykseen. Hallituspuolueet halusivat jostain syystä poistaa tämän kohdan valiokunnan lausunnosta, Kauma kertoo.

Vartiaisen mukaan sote-palvelujen kehittäminen on välttämätöntä kestävyysvajeen hoitamiseksi, mutta käsillä oleva ehdotus vie väärään suuntaan.

– Tämän sote-esityksen hyväksyminen olisi tuhoisa niin kaupungeille kuin koko julkiselle taloudelle, Vartiainen sanoo.