Joulun junissa on VR:n mukaan hyvin tilaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vilkkaimmat lähtöpäivät ovat juuri ennen joulua ja edellisenä viikonloppuna.

Yöjunat ja autopaketit varataan VR:n mukaan päiväjunia aikaisemmin, ja se näkyy tämän hetkisestä varaustilanteesta. Rovaniemelle pääsee yöjunalla jokaisena päivänä ennen joulua, mutta osa yöjunien suosituimmista lähdöistä ja autopaikoista on jo täyttynyt. Päiväjunissa on kuitenkin edelleen hyvin tilaa.

Vilkkaimmat lähtöliikenteen päivät ovat perjantai ja lauantai 18. n-19. joulukuuta sekä tiistai ja keskiviikko 22-23. joulukuuta.

VR kertoo ajaneensa koronakeväästä saakka kysyntään nähden runsaalla vuorotarjonnalla ja ylipitkillä junilla. Tällä hetkellä matkustajamäärä ovat noin 50 prosenttia viimevuotisesta, ja junissa on yhtiön mukaan pääsääntöisesti hyvin tilaa. Joulun ajan liikenteeseen lisätään matkanaikaista siivousta, ja testataan uutta desinfiointilaitetta, jolla desinfiointi tehdään sumuttamalla.

– Jos haluaa varmistaa turvavälit muihin matkustajiin, kaukoliikenteessä on mahdollista ostaa viereinen paikka tyhjäksi tai matkustaa maskipakollisessa Ekstra-luokassa, jossa matkustajamäärä on puolitettu. Päiväjunissa on mahdollista varata 2-6 hengen hytti omaan käyttöön. Seuraamme jatkuvasti datastamme vuorojen täyttymistä ja lisäämme tarvittaessa lisää vaunuja juniin, lupaa matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Kaukoliikenteen ravintolavaunut ovat auki joululiikenteessä normaaliin tapaan, ja ruuan voi myös tilata tekstiviestillä omalle istumapaikalle.